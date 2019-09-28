Пока ярославский ювелир-мошенник искал в Приамурье золото, его мастерскую опечатали за долги

В Ярославле осудили 48-летнего мужчину, который пару лет назад приезжал в Амурскую область на поиски золота. Причем, в Приамурье он приехал, провернув в родном городе мошенническую схему по хищению ювелирных изделий.

В ходе судебного следствия установлено, что житель Ярославля в 2014 году был исключен из реестра организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и камнями.

Несмотря на этот он в 2016 и 2017 годах предоставлял услуги по обработке и переработке ювелирных изделий в открытых им ювелирных мастерских. Он принимал от клиентов изделия из золота и серебра, лом золота для ремонта или изготовления новых ювелирных изделий, выдавал им квитанции о принятии драгоценных металлов, устанавливал срок исполнения заказа.

Однако заказ не выполнял, на телефонные звонки заказчиков не отвечал, в мастерской появлялся редко. Имея неисполненные заказы клиентов с 2016, весной 2017 года ювелир уехал в Амурскую область на поиски золота. Во время его отсутствия судебные приставы-исполнители за многочисленные долги опечатали его ювелирную мастерскую, арендодатель помещения расторг договор.

Вернувшись в Ярославль, подсудимый ни ювелирные изделия, ни лом золота, ни денежные средства своим клиентам не вернул. Свою вину он не признал. В итоге, за совершение 16 преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 УК РФ, суд ему назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии-поселении.

По восьми эпизодам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ, подсудимый освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, сообщает прокуратура Ярославской области.