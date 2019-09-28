За оскорбление полицейских в интернете будут наказывать

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов появилось уведомление о начале разработки проекта Федерального закона «О внесении изменения в Федеральный закон «О полиции». Документ предлагает защищать правоохранителей от оскорблений в Сети.

«Предлагается уточнить понятие «оскорбление сотрудника полиции» в виде распространения в отношении него в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», информации, выражающей явное неуважение к органам внутренних дел Российской Федерации», – сообщает пресс-служба МВД РФ.

За распространение информации, выражающей явное неуважение к органам внутренних дел, будет предусмотрено административное наказание.

Законопроект разработан по поручению министра внутренних дел Российской Федерации «в целях реализации прав, предоставленных сотрудникам полиции, выступающим в качестве представителя государственной власти и находящимся под защитой государства».

Юристы МВД предлагают распространить и на сотрудников полиции принятый в марте 2019 года закон об административном наказании за «явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции или органам, осуществляющим государственную власть в РФ» (наказание – штраф до 300 тысяч рублей или до 15 суток ареста).

По аналогии с этим законом в МВД просят считать оскорблением «информацию, выражающую явное неуважение к органам внутренних дел РФ». Пока в документе не указано, какое наказание полиция считает достаточным за «оскорбление». Зато предложен механизм досудебного «ограничения доступа» к подобной информации. Предполагается, что генпрокурор или его заместители должны обратиться в Роскомнадзор с жалобой на «оскорбление полицейского», после чего представители службы направят провайдеру хостинга требование «принять меры по удалению информации». Провайдер связывается с владельцем конкретного сайта; если тот отказывается удалить «оскорбление», его блокируют, пишет «Коммерсантъ».

Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, общественное обсуждение продлится до 11 октября.

«МВД очень расстраивается из-за общего негативного отношения к полиции со стороны общества,– считает член президентского Совета по правам человека, глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.– Ведомство явно вдохновилось новой административной статьей со штрафами за оскорбление власти. По ней, как известно, чаще всего наказывают за высказывания в адрес президента России. Видимо, МВД хочет не менее защищенный статус для каждого своего сотрудника». По мнению правозащитника, инициатива МВД «вряд ли перспективная».