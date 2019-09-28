Житель амурского села «для себя» сушил более 50 килограммов марихуаны (видео)

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В районе села Новоназаровка Белогорского района наркополицейские во время оперативно-розыскных мероприятий обнаружили несколько пологов, на которых сушилась растительная масса с характерным запахом конопли. Там же задержали ранее судимого местного жителя 1999 года рождения.

Исследование подтвердило, что найденное вещество – это наркотическое средство, марихуана, общим весом более 52 килограммов. При этом задержанный уверял, что заготавливал наркотик из дикорастущей конопли исключительно для личного потребления.

Следственный отдел МО МВД России «Белогорский» возбудил уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. По закону молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Видео: 28.мвд.рф