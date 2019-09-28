Для профилактики абортов в России увеличат стоимость родового сертификата

Глава кабмина Дмитрий Медведев поручил пересмотреть стоимость родового сертификата. Он считает, что это поможет беременным женщинам отказываться от абортов.

«Минздраву России, Минфину России, Минэкономразвития России, Минтруду России, ФОМС и Фонду социального страхования Российской Федерации предусмотреть в бюджетах ФОМС и Фонда социального страхования Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов бюджетные ассигнования на увеличение с 2020 года стоимости родового сертификата до 12 тысяч рублей с целью финансирования оплаты помощи беременным женщинам для профилактики прерывания беременности», – соответствующее поручение премьер-министра опубликовано на сайте правительства РФ.

Ранее, в эфире федерального канала Медведев выступил с инициативой использовать родовой сертификат на оказание психологической помощи, чтобы снизить число абортов по социальным причинам. Он отметил, что ни пропаганда рождения детей, ни запреты искусственного прерывания беременности не дают результатов, пишет ТАСС.

«Действовать нужно действительно таким образом, чтобы стимулировать мам и в конечном счете семьи отказываться от этой процедуры и просто рожать детей», – пояснил тогда премьер-министр.

Программа «Родовой сертификат», являющаяся приоритетным направлением национального проекта «Здравоохранение», была внедрена в России 1 января 2006 года. Программа позволяет беременной женщине самостоятельно выбрать женскую консультацию и родильный дом, получить качественную медицинскую помощь в период беременности, родов и в послеродовой период, а также получить диспансерное наблюдение ребенка в течение первого года жизни.