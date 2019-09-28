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28сентября
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В Приамурье родители детей-инвалидов и многодетные семьи не будут платить транспортный налог

В Приамурье родители детей-инвалидов и многодетные семьи не будут платить транспортный налог
Фото: pixabay.com

Амурские парламентарии внесли поправки в областной закон, касающийся транспортного налога. Семьи с детьми-инвалидами от него теперь вообще освобождены, а многодетные семьи смогут эту льготу продлить.

Законодатели официально закрепили бессрочное освобождение семей с детьми-инвалидами от уплаты транспортного налога при соблюдении нескольких условий: по достижении совершеннолетия ребенок-инвалид I группы инвалидности живет вместе с родителями, а мощность автомобиля, находящегося в их собственности, не превышает 150 лошадиных сил.

Тем же законопроектом продлена льгота по уплате транспортного налога для многодетных. Если ребенку в такой семье исполнилось 18 лет, но он очно учится в высшем или средне-специальном образовательном учреждении, его родители могут не платить сбор за машину до достижения им 23-летия.

Обе поправки вступят в силу с 1 января 2020 года, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Амурской области.

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#закон #заксобрание #транспорт #финансы

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