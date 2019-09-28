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28сентября
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сегодня, 10:03 0

Пьяный амурчанин угнал на работе машину и попал в ДТП

Пьяный амурчанин угнал на работе машину и попал в ДТП
Фото: pixabay.com

В Тамбовском районе Амурской области осудили 35-летнего местного жителя за угон машины и управление ею в состоянии алкогольного опьянения. Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке, так как подсудимый вину свою признал полностью.

В суде было установлено, что местный житель в июне текущего года угнал автомобиль УАЗ, принадлежащий коммерческой организации, в которой работал. Будучи пьяным, он сел за руль и попал в ДТП, где его и задержали сотрудники дорожно-патрульной службы.

При этом ранее он уже был осужден и приговорен к обязательным работам за управление транспортным средством в состоянии опьянения и также был лишен прав.

В итоге приговором судьи Тамбовского районного суда мужчина признан виновным в угоне транспортного средства и управлении им в состоянии опьянения.

При назначении нового наказания суд учел признание сельчанином вины, из-за чего дело рассматривалось в особом порядке, активное сотрудничество со следствием и приговорил его к 2,5 годам лишения свободы условно, сообщает прокуратура Амурской области. Приговор вступил в законную силу.

Уголовное дело расследовал отдел дознания ОМВД по Тамбовскому району.

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#AmurExpoForum #ДТП #закон #происшествия #транспорт

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