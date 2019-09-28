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28сентября
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Медведев поручил пересмотреть потребительскую корзину и сделать ее здоровой

Медведев поручил пересмотреть потребительскую корзину и сделать ее здоровой
Фото: pixabay.com

Премьер-министр Дмитрий Медведев по итогам общения с бизнесменами и экспертами в рамках программы на одном из федеральных каналов сформировал список поручений. В их числе и пересмотр потребительской корзины россиян.

«Минтруду России, Минэкономразвития России, Роспотребнадзору и Минфину России проработать вопрос о постепенном переходе с 2021 года к формированию потребительской корзины исходя из базового набора продуктов питания, позволяющего сформировать полноценный рацион здорового питания различных групп населения», – говорится на сайте правительства.

По закону, состав потребительской корзины должен пересматриваться раз в пять лет, и этот срок истекает в 2023 году. Состав корзины влияет на расчет прожиточного минимума. Помимо продуктов питания, в нее входят предметы одежды, канцтовары и другие необходимые товары и услуги.

Ранее Медведев уже предлагал изменить подход при составлении потребительской корзины: отказаться от концепции минимального набора продуктов питания в пользу базового, пишет «Лента.ру».

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#жизнь #российская власть

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