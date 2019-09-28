Благовещенцев приглашают на квартирник «День рождения Дятла»

Сцена у двери, зрительный зал – в коридоре и на кухне. Домашний концерт, или по-другому, квартирник, проведет 28 сентября в одной из квартир благовещенский музыкант Евгений Еремин. Творческую встречу посвятят «Дню рождения Дятла».

Цель музыкантов – вернуть благовещенцам квартирники, которые были популярными в начале 80-х годов. На такие встречи могут приходить как знакомые организаторов, так и незнакомые люди. В рамках одной квартиры музыканты общаются друг с другом и со зрителями, делясь новыми идеями и придумывая новые.

Несколько дней назад пробный квартирник со своей группой «Маленькое красное дерево» провел Михаил Курлапов, действо транслировалось в Инстаграм. Новый концерт также будет доступен в сети в прямом эфире.

«"День рождения Дятла" – праздник, который бесполезно искать в календарях. Он может случиться в любую минуту. Его почувствовать просто: когда приходит идея и начинает стучать сердце. Будите и пробуждайте энергию. Делать все нужно здесь и сейчас!» – призвал организатор Евгений Еремин.

Ожидается, что на квартирник придет читать стихи благовещенский неформал Александр Гассан, будут спонтанные выступления китайских студентов. Общаться с участниками концерта в прямом эфире будут яркие творческие люди из Санкт-Петербурга и Владивостока.

Евгений Еремин планирует провести с гостями джем-сейшн, читку своих «столбовых романов», а также представит книгу, антологию сетевой поэзии «Четыре стороны ветра» – это монороман-дневник «Листья снега». После всех ждет общее чаепитие.

Организатор пообещал, что общественный порядок нарушен не будет: в таком концерте не используется усиливающая аппаратура, а мероприятие закончится после 21 часа.

Квартирник Евгения Ерёмина состоится 28 сентября, в 17.30. Адрес указан на странице организатора в одной из соцсетей. Там же сообщается, что вход свободный. Подробный отчет будет опубликован в блоге «Культпросвет» Натальи Наделяевой.