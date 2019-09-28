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28сентября
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В Благовещенске тушили многоэтажный дом

В Благовещенске тушили многоэтажный дом
Фото: 28.mchs.gov.ru

В Благовещенске 27 сентября в пятиэтажном жилом доме по улице Чайковского произошел пожар. Сообщение на центральный пункт пожарной охраны поступило в 18:27 вечера.

Дым из окна одной из квартир на первом этаже заметили прохожие. Они заглянули в окно и увидели лежащего на тлеющем матраце мужчину и сразу вызвали пожарных. Уже через пять минут 12 огнеборцев Благовещенского гарнизона и три единицы техники прибыли на место.

Пятеро пожарных проникли в горевшую квартиру и вытащили через окно мужчину 1953 года рождения. Его передали врачам скорой помощи. В течение трех минут открытое горение удалось ликвидировать и не допустить распространения огня на соседние квартиры.

Квартира закопчена, повреждены вещи. Обстоятельства случившегося устанавливаются. На месте работал инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Благовещенску, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

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#здоровье #пожары #происшествия

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