В Благовещенске тушили многоэтажный дом

В Благовещенске 27 сентября в пятиэтажном жилом доме по улице Чайковского произошел пожар. Сообщение на центральный пункт пожарной охраны поступило в 18:27 вечера.

Дым из окна одной из квартир на первом этаже заметили прохожие. Они заглянули в окно и увидели лежащего на тлеющем матраце мужчину и сразу вызвали пожарных. Уже через пять минут 12 огнеборцев Благовещенского гарнизона и три единицы техники прибыли на место.

Пятеро пожарных проникли в горевшую квартиру и вытащили через окно мужчину 1953 года рождения. Его передали врачам скорой помощи. В течение трех минут открытое горение удалось ликвидировать и не допустить распространения огня на соседние квартиры.

Квартира закопчена, повреждены вещи. Обстоятельства случившегося устанавливаются. На месте работал инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Благовещенску, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.