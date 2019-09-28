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Высокие температуры, дожди, ветер: прогноз погоды в Приамурье на 28 сентября

Высокие температуры, дожди, ветер: прогноз погоды в Приамурье на 28 сентября
Фото: pixabay.com

В субботу, 28 сентября, в Амурской области прогнозируется увеличение облачности и кратковременные дожди, местами с грозой. Дует юго-западный ветер с переходом на северо-западный со скоростью 5-10, с порывами до 15-20 метров в секунду.

В южных, центральных и северных районах воздух днем прогреется до 22…27 градусов. По северо-западу столбики термометров покажут 12…17, местами – 2…7 градуса выше нуля.

В Благовещенске ожидается увеличение облачности, в вечерние часы пройдет небольшой кратковременный дождь. Порывы юго-западного ветра с переходом на северо-западный могут достигать 15-20 метров в секунду. Днем будет тепло – 25…27 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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