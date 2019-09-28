В октябре в Приамурье студенты вузов примут участие в фестивале ГТО

1 и 2 октября в спорткомплексе «Амур» Благовещенска состоится всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». Студенты посоревнуются в плавании, беге, прыжках.

Студенческий фестиваль ГТО-2019 включает в себя и внутривузовский этап, который длился до 23 сентября. Проводилось тестирование по нормативам ВФСК ГТО в образовательных организациях высшего образования. Участвовать должны были не менее 50 человек: по 25 девушек и юношей, для ДВОКУ – 25 юношей.

Во II этапе фестиваля – в начале октября – от каждой образовательной организации высшего образования выступят по 6 юношей и 6 девушек в возрасте от 18 до 29 лет, которым предстоит состязаться по нескольким дисциплинам: бег, подтягивание на перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, плавание, прыжок в длину и поднимание туловища из положения лежа на спине.

В первый день фестиваля, 1 октября, состоятся заплывы в бассейне «Студенческий» в АмГУ с 12 до 14 часов. Основная программа фестиваля пройдет во второй день на главной спортивной арене Приамурья – стадионе «Амур» на улице Ленина, 160, и начнется с торжественного открытия в 10:30, сообщает пресс-служба министерства спорта Амурской области.