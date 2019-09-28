Гороскоп 28 сентября: Овны тревожны, Львам необходимо проявить гибкость

Восход Солнца: 06:24

Заход Солнца: 18:16

Солнце в Весах.

Овен. Сегодня вероятны финансовые затруднения, так как предстоят крупные расходы. Этот день принесет много тревог и волнений,связанных с близким человеком. Ваши отношения могут зайти в тупик. От Вас будет зависеть, расстанетесь ли Вы или переживете эти трудности вместе. Но не принимайте во внимание чужих советов, они могут только навредить вам.

Телец. Благоприятный день, который позволит Тельцам проявить свои способности в самых различных областях. Усилятся интуиция и дар предвидения, активизируется общественная деятельность. Сегодня необходимо исключить алкогольные напитки, придерживайтесь здорового образа жизни.

Близнецы. День обретения внутренней свободы, озарения, радости бытия. Благоприятный день для нового знакомства, супружеских отношений, веселья, раскрепощения. Не упускайте возможности добиться успеха в личной жизни. Благоприятный день для решения любовных или семейных проблем. Уверенность в своих силах и оптимизм помогут Вам завоевать расположение партнера.

Рак. День благоприятен для духовных размышлений, изучения ремесел, физических нагрузок. Общение в шумной компании, застолье или прием гостей может привести к страданиям или конфликтам с близким человеком. Рекомендуется уединение, сосредоточенность, погруженность в себя. Заниматься можно только самыми неотложными бытовыми проблемами.По возможности отложите дела на другой день, посвятите день семье, походу в лес, чтению.

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Лев. День несет в себе тенденции предыдущих дней, вероятны обострения отношений с окружающими. Обладая врожденным чувством справедливости, любое нарушение ее Вы будете рассматривать как сигнал к протесту. Если вы не сумеете проявить расчетливость в делах, тактичность и дипломатию, то можете неумышленно настроить против себя людей. Отсутствие гибкости в общении спровоцирует смену работы, принесет много разочарований, которые надолго запомнятся.

Дева. Неблагоприятное расположение звезд заставит Вас проявить решительность и быть собраннее. Острота суждений может привести к ссоре. Особенную осмотрительность в высказываниях следует проявить женщинам-Девам.

Весы. День, неблагоприятный для реорганизации быта, смены жилья, ремонта. Сегодня может возникнуть много проблем с имуществом. Не исключено, что Весы окажутся в невыгодном положении, что обострит и без того неустойчивое материальное положение. Желательно посвятить день привычным занятиям. Берегитесь переутомления и простудных заболеваний.

Скорпион. Благоприятный день для коллективного творчества, общения с друзьями, приема гостей. Отбросьте все сомнения и позвольте чувству уверенности полностью овладеть Вами. Постарайтесь провести больше времени на открытом воздухе: займитесь благоустройством дачного участка, сходите на прогулку в парк. Обратите внимание на детей - возможно, у них появились проблемы, которые требуют вашего совета.

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Стрелец. День несет негативные тенденции и пройдет достаточно напряженно: возможны неприятные приключения, катастрофы, болезнь. Если вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Вероятны проблемы, связанные с близким человеком или родственниками. Избегайте повышенного тона в общении с детьми. Не пытайтесь утвердить свою правоту силой.

Козерог. Если Ваш друг захочет встретиться с вами вечером,то отложите эту встречу на более поздний период, так как Вы сейчас находитесь не в лучшей форме. Рекомендуется провести этот день на даче или в лесу. Общение с детьми доставит вам удовольствие. Только не подчеркивайте свое превосходство.

Водолей. Благоприятный день для начала любого дела, общения, семейных отношений. Женщин ожидают приятные сюрпризы и неожиданное знакомство. Мужчинам звезды предсказывают изменения в личной жизни. Однако пусть это вас не беспокоит, даже если на первый взгляд перемены покажутся странными и непонятными.

Рыбы. День включения космической энергии любви. Вероятны неожиданные денежные поступления как результат усилий нескольких последних месяцев. Новые знакомства или влиятельные люди наверняка сыграют в вашей жизни большую роль. Возможно, этот день позволит Рыбам осуществить самые заветные мечты в отношении особы противоположного пола.

Астролог: Вальдемар Небоходцев