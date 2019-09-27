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27 сентября 2019, 22:46 1

В поселке Магдагачи нашли авиационную бомбу

В поселке Магдагачи нашли авиационную бомбу

22 сентября в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Амурской области поступила информация о том, что в поселке Магдагачи Магдагачинского района возле заброшенного военного городка обнаружен боеприпас. Оказалось, что это авиационная бомба, силами полиции на месте обнаружения было выставлено оцепление.

25 сентября группа разминирования Амурского спасательного центра МЧС России прибыла из Хабаровска в поселок Магдагачи. 26 сентября боеприпас уничтожен, происшествий не допущено.

Всего было привлечено 7 человек и 3 единицы техники, из них от МЧС России 3 человека и 1 единица техники, сообщает амурское управление МЧС.

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Комментарии
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  • Жирнов Павел

    Жирнов Павел
    1 час назад

    Или тол отсырел, или учебная была - даже не бахнула.

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