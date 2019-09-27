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27сентября
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Присмотреть квартиру в Благовещенске и Санкт-Петербурге

Присмотреть квартиру в Благовещенске и Санкт-Петербурге

В эту субботу, 28 сентября, в Общественно-культурном центре пройдет мероприятие, на котором агентства недвижимости и застройщики презентуют различные варианты рынка недвижимости.

На ярмарке недвижимости будут проводиться консультации для собственников и покупателей жилья. Все новостройки города и эксклюзивные объекты - в одном месте. Подобрать можно будет квартиру не только в Благовещенске, но и в Санкт-Петербурге - новостройки северной столицы страны презентует компания "Перспектива24 - Благовещенск".

Также на мероприятии будет работать "Школа ремонта" - здесь компании Благовещенска представят свои услуги и свою продукцию.

Ярмарка недвижимости будет работать с 10.00 до 16.00.

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#Недвижимость

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