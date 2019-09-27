Первый запуск «Ангары» с космодрома Восточный состоится в августе 2023 года

По словам Рогозина, план завершения стройки – конец 2022 года, с тем чтобы в конце лета 2023 года обеспечить запуск ракеты «Ангара».

Рогозин намерен ежемесячно инспектировать строительство второй очереди космодрома Восточный, которая предполагает возведение стартового стола под тяжелые ракеты-носители «Ангара-А5» и сопутствующей инфраструктуры. В начале июня этого года была начата выемка грунта на месте котлована под пусковой комплекс.