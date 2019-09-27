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27сентября
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Первый запуск «Ангары» с космодрома Восточный состоится в августе 2023 года

Первый запуск «Ангары» с космодрома Восточный состоится в августе 2023 года
Фото: РИА Новости

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал дату первого запуска ракеты-носителя «Ангара» с космодрома Восточный. Это произойдет в августе 2023 года. Информацию он сообщил ТАСС по итогам рабочей поездки на дальневосточный космодром.

По словам Рогозина, план завершения стройки – конец 2022 года, с тем чтобы в конце лета 2023 года обеспечить запуск ракеты «Ангара».

Рогозин намерен ежемесячно инспектировать строительство второй очереди космодрома Восточный, которая предполагает возведение стартового стола под тяжелые ракеты-носители «Ангара-А5» и сопутствующей инфраструктуры. В начале июня этого года была начата выемка грунта на месте котлована под пусковой комплекс.

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#космодром #космос

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