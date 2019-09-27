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27сентября
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Избили и украли телефон: на жителя Амурской области напали на вокзале Хабаровска

Избили и украли телефон: на жителя Амурской области напали на вокзале Хабаровска

К сотрудникам транспортной полиции на железнодорожном вокзале Хабаровска обратился приезжий из Амурской области. Он заявил, что на него напали и похитили мобильный телефон. Полицейским удалось задержать 34-летнего жителя Еврейской автономной области. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений и преступлений против личности.

Стражам правопорядка подозреваемый пояснил, что познакомился с потерпевшим недавно и в ходе совместного распития спиртных напитков обратил внимание на дорогой мобильный телефон собеседника. Проводив нового знакомого до железнодорожного вокзала, он сделал вид, что уходит, а затем тайно проследовал за ним до посадочной платформы, где воспользовавшись отсутствием свидетелей нанес несколько ударов по голове потерпевшего, а затем похитил его сотовый телефон и скрылся.

Следователями Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте окончено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному по статье «Разбой». Оно передано в Хабаровскую транспортную прокуратуру с обвинительным актом для дальнейшего его утверждения и передачи в суд.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Суда 34-летний житель Еврейской автономной области будет дожидаться в изоляторе временного содержания, сообщает управление на транспорте МВД России по ДФО.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • tankist btb

    tankist btb
    6 минут назад

    бухать нужно меньше с незнакомцами

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