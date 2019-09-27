С июня 2020 года в России станет обязательной электронная маркировка молочной продукции

Обязательная электронная маркировка молочной продукции начнется в России 1 июня 2020 года. Об этом сообщило министерство промышленности и торговли. Проект распоряжения правительства о маркировке был одобрен 25 сентября на заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции под председательством министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

За маркировкой и качеством молочной продукции – от поля до упаковки – будет следить система санитарного контроля «Меркурий», она работает с прошлого лета. А от завода до прилавка – система маркировки «Честный знак», созданная Центром развития перспективных технологий.

Почти 7 % молочной продукции в России не соответствовали в 2018 году требованиям по физико-химическим показателям: Роспотребнадзор в прошлом году снял с продажи более 700 тонн молока и молочной продукции, сообщали «Вести.Экономика». Порядка 22 % исследованной молочной продукции в 2018 году оказались фальсификатом.

В прошлом году Роспотребнадзор исследовал около 300 тысяч проб молока и молочной продукции, в том числе с применением высокотехнологичных способов, позволяющих выявлять химические вещества свыше нормы. Благодаря принятым мерам с 2016 года в два раза снижена доля фальсифицированных молочных продуктов в социальных учреждениях.