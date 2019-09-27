Где и как жил китайский квартал в Благовещенске

АльфаТВ запускает серию материалов о прошлом разных районов Благовещенска. Первым выбор пал на историю китайского квартала, который располагался в столице Приамурья на рубеже 19 и 20 веков. Ему отвели северо-западную окраину города, которая сегодня славится торгово-развлекательным центром «Острова». Корреспондент АльфаТВ вместе с сотрудником областного краеведческого музея совершил экскурсию в прошлое Благовещенска.

Из программы "История одного дома":

«В Благовещенске без китайцев жить нельзя, в этом согласны, по-видимому, все обыватели», – писал историк А. Кауфман в 1901 году. В том самом году, когда китайцев в Благовещенске как раз было меньше всего. До этого времени, начиная с заселения этого края русскими, китайцы в городе были всегда. И жили они в отведённых им кварталах на северо-западной окраине города. То есть примерно в районе улиц Мухина и Северной. Именно здесь находился китайский квартал. Руководил жизнью в этих кварталах, следил за порядком и отчитывался перед городскими властями специально избираемый староста. Китайские кварталы славились вопиющей антисанитарией, нищенскими условиями проживания. Здесь были и курильни опиума, и притоны, с которыми полиция вела безуспешную борьбу. Китайцы, проживавшие в этих кварталах, приезжали на сезон и экономили буквально на всём. Копили заработанное для отправки на родину. Первые переселенцы – военные, казаки, крестьяне, служащие, чиновники – нуждались в товарах первой необходимости. То, что доставляли из центральной России, было дорого, на доставку уходило много времени, поэтому торговля с Китаем была необходима. К началу 80-х годов 19 века китайские торговцы в Амурской области уже широко развернули свою деятельность. Уже в 1862 году на Гостинодворском базаре, который находился в районе нынешней площади Победы, из шестидесяти торговых лавок двадцать две были китайскими. Затем китайские лавки снесли, построили торговые ряды и здесь, и вдоль улицы Большой. Затем в 1907 году появились торговые ряды «Мавритания». Торговали мукой, мясом, хлебом. В советское время здесь находился речной вокзал, а теперь – институт геологии и природопользования ДВО РАН.

«В Благовещенске без китайцев жить нельзя, в этом согласны, по-видимому, все обыватели», – писал историк А. Кауфман в 1901 году. В том самом году, когда китайцев в Благовещенске как раз было меньше всего. До этого времени, начиная с заселения этого края русскими, китайцы в городе были всегда. И жили они в отведённых им кварталах на северо-западной окраине города. То есть примерно в районе улиц Мухина и Северной. Именно здесь находился китайский квартал.

Руководил жизнью в этих кварталах, следил за порядком и отчитывался перед городскими властями специально избираемый староста. Китайские кварталы славились вопиющей антисанитарией, нищенскими условиями проживания. Здесь были и курильни опиума, и притоны, с которыми полиция вела безуспешную борьбу.

Китайцы, проживавшие в этих кварталах, приезжали на сезон и экономили буквально на всём. Копили заработанное для отправки на родину.

Первые переселенцы – военные, казаки, крестьяне, служащие, чиновники – нуждались в товарах первой необходимости. То, что доставляли из центральной России, было дорого, на доставку уходило много времени, поэтому торговля с Китаем была необходима. К началу 80-х годов XIX века китайские торговцы в Амурской области уже широко развернули свою деятельность.

Уже в 1862 году на Гостинодворском базаре, который находился в районе нынешней площади Победы, из шестидесяти торговых лавок двадцать две были китайскими. Затем китайские лавки снесли, построили торговые ряды и здесь, и вдоль улицы Большой. Затем в 1907 году появились торговые ряды «Мавритания». Торговали мукой, мясом, хлебом. В советское время здесь находился речной вокзал, а теперь – институт геологии и природопользования ДВО РАН.

Всех китайцев, проживавших в Благовещенске, можно разделить на 3 группы: торговцы, ремесленники и так называемые чернорабочие. Они были дворниками, грузчиками, строительными рабочими, истопниками, домашней прислугой. В городе не было ни одного участка неквалифицированного рабочего труда, где не были бы заняты китайцы.

«Китайцев не меньше десяти тысяч, но среди них нет ни женщин, ни стариков, ни детей. Прислуга, ремесленники, мелкие торговцы – все китайцы. Базар сплошь застроен их лавчонками, в которых можно найти всё, начиная от моркови и лука, и кончая контрабандными шелками и опиумом». (Д. Лухманов, писатель, моряк. 1895 год)

Во всех без исключения воспоминаниях современников говорится о множестве китайских лавочек. Китайскую торговлю всегда отличала дешевизна. Они не тратили денег на рекламу, не страховали товар и не соблюдали никаких санитарных норм.

Напротив самого центра города стояла пристань с китайскими лодками – джонками, с которых торговали зеленью и овощами. Непроданный товар сгнивал, и его со всяким мусором сваливали в Амур, что совсем не улучшало и так неважное качество воды.

Все услуги китайцев были разнообразны и доступны по ценам.

Это был мелкий ремонт бытовых предметов, посуды, жестяные и столярные работы. Среди них были хорошие портные и сапожники, шорники и столяры, булочники и кондитеры. Многие ремесленники, работавшие в мастерских, имели право жительства не в китайском квартале, а по месту работы. Работали они, как правило, в небольших мастерских и лавках, расположенных на рынках.

И ещё: почти все каменные здания в городе строились с участием китайских строительных артелей, массовой профессией, в которой были прежде всего каменщики.

Всего в Благовещенске ежегодно проживало в среднем от 4 до 6 тысяч китайцев, то есть примерно 10 % от населения города. Исключение составляли только 1900 год ( с июля месяца), 1901 и 1902, когда в связи с военно-политическими событиями китайцы оставили левобережье Амура.

«Китайцы, точнее маньчжуры, занимали в Благовещенске особые китайские кварталы, а затем населяли шестьдесят деревень в так называемом зазейском отводе, пользуясь здесь чем-то вроде права экстерриториальности. Но теперь китайские кварталы опустели. Благовещенцы без китайцев кряхтят и охают: в городе ни за какие деньги нельзя достать никакой зелени, кроме лука, проросшего на разорённых китайских огородах. Яйца, которые китайцы продавали по 10-15 копеек, теперь от 30 до 50 копеек, а зимою стоили до рубля десяток. Страшно воздорожал всякого рода труд: из китайцев благовещенцы брали всякого рода прислугу, дворников, чернорабочих, китайцы были дешёвыми и аккуратными плотниками, каменщиками, печниками, и с уходом их за всякого рода поделки приходится платить буквально втридорога». (А.А. Кауфман. «По новым местам», 1901–1903 г., изд. 1905 г.)

Но уже в 1903 году китайская диаспора быстро восстанавливает свою численность. В абсолютном большинстве это были мужчины, приезжающие в Благовещенск на заработки. Так, по данным на 1 сентября 1910 года, из проживавших в городе более чем 4 тысяч китайцев с семьями жили только 27 человек. По законам Цинской империи, женщины не имели права выезжать из своей страны.

Поэтому даже богатые китайцы, владевшие магазинами, ремесленными мастерскими, строительные подрядчики жили в Благовещенске, в подавляющем большинстве без семей.

А примерно на углу улиц Большой и Никольской находился магазин известного в то время китайского торговца Юн-Хо-Зана. Он вёл дела не только в Благовещенске – крупная контора находилась во Владивостоке. Торговал китайскими, японскими и европейскими товарами. Магазин был расположен рядом с гостиницей «Манжини». Это красивейшее здание, к сожалению, сгорело в феврале 1910 года.

Примерно каждый десятый, проживающий в Благовещенске китаец, был ремесленник, имел, а чаще арендовал помещение под мастерскую. Как правило, это были небольшие лавки, преимущественно на рынках или на первых этажах жилых домов в городе. Если посмотреть на список промышленных и торговых предприятий Благовещенска 1914 года, то в разделе «мануфактура» можно найти почти 25 имён китайских торговцев. Все они торговали на разных базарах города.

Крупные китайские предприятия обычно поддерживали мелкие путём кредитования. Это давало возможность избегать банкротств. Организация китайской торговли представляла собой как бы большой круг, охватывающий всю область. В середине этого круга крупная фирма с оборотом от

100 до 150 тысяч рублей в год, от неё во все стороны расходились мелкие торговцы с оборотом от 1 до 5 тысяч и, наконец, торговцы-разносчики.

Разносная торговля в Благовещенске была монополизирована китайцами. С раннего утра по городу с широкими круглыми корзинами на коромыслах расходились китайские торговцы. У них было всё: от зелени, ягод, грибов и рыбы, до галантереи и товара «на заказ».

Однако после 1914 года китайских торговцев в городе стало меньше. Социально-политические потрясения в России привели к заметному изменению соотношения между российским и китайским торговым бизнесом. Да и русские предприятия уже превосходили китайские по оборотам, качеству и ассортименту товара.

И тем не менее китайский капитал как тогда, так и сейчас играет значительную роль в экономике Приамурья. Вот только китайские кварталы выглядят уже по-другому, и расположены они совсем не здесь. Но до сих пор мы так же нуждаемся в китайцах, как и они в нас. И, кажется, будто за сто лет ничего не изменилось.