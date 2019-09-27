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27сентября
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«Немецкий похож на английский»: благовещенские школьники о втором иностранном языке

«Немецкий похож на английский»: благовещенские школьники о втором иностранном языке

В новом учебном году расписание амурских школьников пополнилось новым иностранным языком, он введен во всех 295 учебных заведениях Приамурья. Теперь помимо английского юные амурчане осваивают немецкий, французский, китайский и даже испанский. Каждое учреждение самостоятельно решало, какой язык выбрать вторым, сколько часов в неделю его преподавать и каким классам вводить. Корреспондент АльфаТВ отправился в школу №2 Благовещенска, где с 1 сентября немецкий и французский учат пятиклассники, и узнал, как дается им второй язык.

В школе №2 Благовещенска второй иностранный впервые начали изучать пятиклассники – параллель из шести классов, в каждом из которых учится в среднем по три десятка человек. Ученикам и их родителям предложили на выбор немецкий и французский, в результате вкусы разошлись поровну.

В неделю у пятиклассников по два урока второго иностранного языка, по которым они также будут получать четвертные оценки.

В связи с появлением новой дисциплины, учреждению не пришлось расширять штат педагогов. Учителя, которые уже работают в школе, владеют двумя языками.

С 1 сентября второй иностранный язык ввели во всех 295 школах Приамурья. В 69% учреждений школьники дополнительно изучают немецкий, в 16% - китайский, в 14% - французский и в 1% - испанский. Новшество связано с реализацией в области федерального государственного образовательного стандарта. Ключевую роль в выборе второго обязательного иностранного языка сыграло наличие соответствующих специалистов.

С какого класса вводить дополнительный иностранный язык (допускается с 5, 6 или 7 класса), решало руководство школы, оно же определяло нагрузку школьников – 1 или 2 часа в неделю.

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#дети #образование #школа

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Комментарии
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  • Adolf

    Adolf
    15 минут назад

    Они русский , то, нормально не знают...

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