В Благовещенске кроссовер сбил 75-летнего мужчину

27 сентября в Благовещенске произошло ДТП в районе дома № 12/4 на Игнатьевском шоссе. Там сбили пожилого человека. 75-летний мужчина получил травмы.

По информации из соцсетей, дедушка переходил дорогу в неположенном месте. Офицального подтверждения этому пока нет, Госавтоинспекция в настоящее время выясняет обстоятельства случившегося.

«Авария произошла в 16:46. Автомобиль Toyota Vanguard наехал на пешехода 1944 года рождения. Пешеход с травмами доставлен в лечебное учреждение», - сообщили в ГИБДД.