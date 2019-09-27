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27сентября
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сегодня, 18:21 1

В Благовещенске кроссовер сбил 75-летнего мужчину

В Благовещенске кроссовер сбил 75-летнего мужчину
Фото: @blag_dtp

27 сентября в Благовещенске произошло ДТП в районе дома № 12/4 на Игнатьевском шоссе. Там сбили пожилого человека. 75-летний мужчина получил травмы.

По информации из соцсетей, дедушка переходил дорогу в неположенном месте. Офицального подтверждения этому пока нет, Госавтоинспекция в настоящее время выясняет обстоятельства случившегося.

«Авария произошла в 16:46. Автомобиль Toyota Vanguard наехал на пешехода 1944 года рождения. Пешеход с травмами доставлен в лечебное учреждение», - сообщили в ГИБДД.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Питерский

    Питерский
    32 минуты назад

    Какой в 75 лет дедушка?))Мужчина

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