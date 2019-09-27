Униформа и приборы для измерения: что должно быть у благовещенских торговцев елками

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Городское управление по развитию потребительского рынка и услуг администрации города Благовещенска готовится провести конкурс на торговые точки по реализации хвойных деревьев. Участвовать, по условиям, могут как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели.

Всего в Благовещенске определено 60 мест, где победители смогут продавать новогодние деревья на площади в 6 квадратных метров. Для каждой точки установлена своя начальная сумма, которую победителю нужно будет заплатить. Эта сумма варьируется от 300 с лишним до 700 с лишним рублей, и это за все время торговли.

В положении о проведении конкурса говорится, что участвовать могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, не имеющие долгов по уплате налогов, сборов и пени. Также необходимо предоставить фотографию (эскиз) своего объекта с предложениями по благоустройству территории земельного участка и указанием площади под объектом.

Также участнику нужно будет обязательно указать время работы, наличие опыта работы, связанного с продажей хвойных деревьев, квалификацию работников, мест и способов хранения товара, способы сбора и утилизации мусора, описанием одежды для персонала и оборудования, которым планируется обеспечить объект.

Победители конкурса до начала работы торгового объекта будут обязаны, в частности, заключить договор на оказание услуг по вывозу бытовых отходов со специализированной организацией и обеспечить подключение объекта к источникам энергообеспечения (при использовании электрооборудования); заключить договоры с наемными работниками, обеспечить обслуживающий персонал униформой, головными уборами, фирменными нагрудными знаками (бейджами).

Поддерживать это место в чистоте и порядке: рядом должна быть урна, ежедневно должна проводиться уборка прилегающей территории в границах 15 метров в течение всего времени торговли. Прописано даже, что при продаже хвойных деревьев должно быть измерительное оборудование для определения их высоты. Продавать новогодние деревья можно будет, по положению, с 5 по 31 декабря.

Заявки на участие в конкурсе принимается с 7 по 16 октября ежедневно в рабочие дни с 14:00 до 18:00 в управлении по развитию потребительского рынка и услуг администрации города Благовещенска по адресу: улица Ленина, 108/2, кабинет 104, телефон: 99-18-08, 99-18-06.

Формы конкурсной документации и подробную информацию о проведении конкурса можно получить в управлении по развитию потребительского рынка и услуг администрации Благовещенска. Конкурс будет проводиться 23 октября в администрации на Ленина, 108/2.

При определении победителей конкурсной комиссией оцениваются предложения участников по следующим критериям: организация работы нестационарного объекта; размер платы за право размещения нестационарного торгового объекта за весь период размещения.

Оценка участников конкурса производится по 5-балльной системе по каждому критерию. По каждому лоту победителем признается участник, получивший наибольшее количество баллов. По результатам проведения конкурса с победителем в течение 10 дней заключается договор на размещение передвижного нестационарного торгового объекта, сообщает пресс-служба мэрии.