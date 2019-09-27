После пересадки почки женщина получила новую способность

Британка после пересадки почки внезапно для всех полюбила готовить выпечку. После этого женщина стала часто готовить.

37-летняя Стефани Морс (Stephanie Morse) призналась журналистам, что до процедуры очень любила пироги, испеченные матерью, однако не имела желания их готовить и не умела этого делать. Однако сразу после того, как ей пересадили почку родственницы, у женщины пробудилась страсть к стряпне.

Морс утверждает, что как только она очнулась, ей срочно захотелось что-то испечь. «Я рисовала пирожные, пироги и кексы и писала списки начинок, с которыми я хочу приготовить десерты», – рассказал она. Как только женщину выписали из больницы, она купила все необходимое и стала учиться печь. Первое, что она приготовила – малиновый чизкейк.

62-летняя мать Морс очень обрадовалась, что дочь внезапно разделила ее увлечение. Теперь женщины часто готовят разнообразные десерты вместе.

Доктора никак не комментируют произошедшее, пишет «Лента.ру».