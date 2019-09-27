В Благовещенске специалисты по археологии обсуждают дальневосточные гектары

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Дальневосточные гектары могут скрывать объекты культурного наследия. При этом земельные участки, которые выдают по федеральной программе, не подлежат историко-культурной экспертизе. Ситуацию обсуждают участники Всероссийского съезда охраны памятников истории и культуры. Мероприятие проходит в Благовещенске.

«У нас на Дальнем Востоке уже несколько лет выдается дальневосточный гектар. Гектары выдаются на территориях, которые не закрыты другими обременениями. По части культурного наследия, если объект включен в реестр, то эту территорию невозможно выдать под дальневосточный гектар. Соответственно, если объект не включен в реестр, то, как показывает практика, территория, где находятся выявленные объекты археологии, под дальневосточный гектар выдаются. Таких случаев очень много. Выявленная археология не является каким-то рубежом.

Необходимо включение в реестр этих объектов. Но, конечно, это невозможно сделать за год, за два и даже за десятилетия. Потому что во многих субъектах выявлено археологии под тысячу объектов. В Хабаровском крае почти 800 объектов выявлено», – рассказал Амур.инфо заместитель начальника управления государственной охраны объектов культурного наследия правительства Хабаровского края Аркадий Шиповалов.

Чтобы объекты попали в единый государственный реестр объектов культурного наследия, необходимо проведение историко-культурной экспертизы. При прохождении этой процедуры регионы сталкиваются с проблемами. К примеру, по Хабаровскому краю с конца 2017 года экспертизы по объектам археологии минкульт не одобряет.

«Некоторые объекты мы направляли по два, по три, по четыре раза. И каждый раз нам возвращают, и пишут новые замечания для устранения, которых не было в предыдущие разы. (…) Это большой минус, значит завтра, возможно, эти объекты будут выданы под дальневосточный гектар, человек начнет строиться, потом будут какие-то судебные тяжбы между нами и собственником этой земли. Собственник будет судиться с муниципалитетом, а в конечном итоге мы можем получить разрушенный объект», – пояснил Аркадий Шиповалов.

Как сообщало Амур.инфо, в Амурской области находятся 177 объектов археологического наследия, включенных в единый государственный реестр. Еще 394 объекта выявлено, но пока не включено в реестр. 916 обладают признаками объекта культурного наследия и требуют дополнительного изучения.

«Были внесены подзаконные акты, которые говорят, что дальневосточный гектар не подлежит историко-культурной экспертизе. Почему, не могу сказать. На площадках и на форумах мы этот вопрос подымаем и пытаемся его решить. Это проблема узкая, которая характерна только для Дальнего Востока. Раз федеральная программа "Дальневосточный гектар" есть, то должно быть и федеральное решение сугубо для Дальнего Востока по сохранению культурного наследия в этом направлении», – считает Денис Волков, директор Центра по сохранению историко-культурного наследия Амурской области.