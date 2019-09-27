Лето вернулось: в Благовещенске установлен температурный рекорд

В конце сентября в Приамурье с краткосрочным визитом вернулось лето. 27 сентября в большинстве районов Амурской области столбики термометров поднялись выше отметки плюс 20 градусов, в Пояркове и Константиновке – до плюс 28. Рекордно жарко оказалось и в Благовещенске.

В областном центре температура воздуха была самой высокой на территории региона, отмечают амурские синоптики. В 15 часов зафиксировано плюс 29,3 градуса. Это значение побило предыдущие достижения: во-первых, пал рекорд столетней давности: плюс 25,9 градуса считалось самой высокой температурой дня с 1919 года. Во-вторых, превышение прежнего максимума более чем на градус – явление довольно редкое, оно побило прежнее больше, чем на 3 градуса. В-третьих, последняя пятница сентября стала самым жарким днем месяца. 7 сентября температура в Благовещенске поднималась до плюс 29 градусов, но 27-го она была на 3 десятых выше.

Как отмечается в Инстаграме Амурского гидрометцентра, исключительно редкий случай, когда максимум выпадает на конец осеннего месяца, а не на его начало.