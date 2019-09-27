Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:38 1

Лето вернулось: в Благовещенске установлен температурный рекорд

Лето вернулось: в Благовещенске установлен температурный рекорд
Фото: pixabay.com

В конце сентября в Приамурье с краткосрочным визитом вернулось лето. 27 сентября в большинстве районов Амурской области столбики термометров поднялись выше отметки плюс 20 градусов, в Пояркове и Константиновке – до плюс 28. Рекордно жарко оказалось и в Благовещенске.

В областном центре температура воздуха была самой высокой на территории региона, отмечают амурские синоптики. В 15 часов зафиксировано плюс 29,3 градуса. Это значение побило предыдущие достижения: во-первых, пал рекорд столетней давности: плюс 25,9 градуса считалось самой высокой температурой дня с 1919 года. Во-вторых, превышение прежнего максимума более чем на градус – явление довольно редкое, оно побило прежнее больше, чем на 3 градуса. В-третьих, последняя пятница сентября стала самым жарким днем месяца. 7 сентября температура в Благовещенске поднималась до плюс 29 градусов, но 27-го она была на 3 десятых выше.

Как отмечается в Инстаграме Амурского гидрометцентра, исключительно редкий случай, когда максимум выпадает на конец осеннего месяца, а не на его начало.

Просмотров всего: 309

#погода

распечатать


Общество

До 26 градусов, местами дожди: прогноз погоды в Амурской области на 28 сентября
Происшествия

Магнитная буря в выходные накроет Землю
Общество

Прогноз погоды на 27 сентября порадует амурчан 26 градусами тепла
Происшествия 1

Ради ста рублей: в Благовещенске такси объехало пробку за двойной сплошной (видео)
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Ольга1972

    Ольга1972
    27 минут назад

    Нам тепло дали, греем природу

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь