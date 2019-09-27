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27сентября
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сегодня, 17:37 0

На четырех ж/д станциях Амурской области откроются медпункты

На четырех ж/д станциях Амурской области откроются медпункты
Фото: pixabay.com

До конца текущего года на четырех железнодорожных вокзалах Амурской области откроют медицинские пункты. В них готовы помочь не только пассажирам поездов, но и жителям населенных пунктов.

Как сообщает Забайкальская железная дорога, медпункты откроются на железнодорожных вокзалах станций Свободный, Шимановск, Завитая, Бурея. Медики готовы оказать первичную доврачебную медико-санитарную помощь. «Предусмотрено, что они будут вести прием как пассажиров поездов, так и всех обратившихся жителей городов и поселков при железнодорожных станциях. Медицинские услуги будут предоставлять специалисты медицинских организаций полигона Забайкальской железной дороги», – сообщает ЗабЖД.

В 2018 году медицинские пункты открылись на вокзалах станций Белогорск и Магдагачи.

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#здоровье #транспорт

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