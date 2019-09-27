В Приамурье пытались ввезти 350 килограммов кеты без документов

В Амурскую область пытались ввезти рыбу без документов. 350 килограммов мороженой кеты задержали на 1 686,6 километре автомобильной дороги «Амур». Рыбу везли из Хабаровского края.

Красную рыбу без ветеринарных сопроводительных документов обнаружили служащие отдела госветнадзора амурского управления Россельхознадзора и полицейские при досмотре транспортных средств. В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении и проведена разъяснительная беседа о недопущении подобных нарушений.

Просмотров всего: 121

#транспорт

распечатать

Любовь Чуприна