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27сентября
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сегодня, 17:32 2

В Приамурье пытались ввезти 350 килограммов кеты без документов

В Приамурье пытались ввезти 350 килограммов кеты без документов
Фото: pixabay.com

В Амурскую область пытались ввезти рыбу без документов. 350 килограммов мороженой кеты задержали на 1 686,6 километре автомобильной дороги «Амур». Рыбу везли из Хабаровского края.

Красную рыбу без ветеринарных сопроводительных документов обнаружили служащие отдела госветнадзора амурского управления Россельхознадзора и полицейские при досмотре транспортных средств. В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении и проведена разъяснительная беседа о недопущении подобных нарушений.

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#транспорт

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Сейчас тоннами оттуда рыба везется. Сам ездил...

  • цеховик

    цеховик
    1 час назад

    Есть очень хоца. Исключительно для себя. Пару раз поужинать.

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