Амурская область, Забайкалье и Бурятия получат миллиард рублей

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о дополнительном финансировании трех дальневосточных регионов, в том числе Амурской области. Более миллиарда рублей из федерального бюджета они получат в 2019–2020 годах.

По словам Медведева, деньги на поддержку получат центры экономического роста, которые действуют в трех регионах Дальнего Востока – Бурятии, Забайкальском крае и Амурской области. Средства предназначены на развитие местной социальной и инженерной инфраструктуры.

В Амурской области в текущем году запланирована реконструкция отделения анестезиологии и реанимации, а также закупка медицинского оборудования для Амурской областной клинической больницы. «В регионе реализуется ряд крупных инвестиционных проектов: строительство космодрома Восточный, "Силы Сибири", Амурского ГПЗ. Все проекты имеют повышенную степень травмоопасности. При этом единственное отделение анестезиологии и реанимации в Амурской областной клинической больнице не соответствует современным нормам и требованиям», – заявил глава минвостокразвития Александр Козлов.

В Бурятии до конца 2020 года должны реализовать 18 мероприятий, в числе которых капитальные ремонты в одном учреждении здравоохранения, в 12 учреждениях образования, в одном спортивном и в трех учреждениях культуры. Особое значение имеет строительство в рамках концессионного соглашения центра ядерной медицины в городе Улан-Удэ.

«На Дальнем Востоке наблюдается острая потребность в создании дополнительных центров ядерной медицины. Запуск проекта позволит проводить в Республике Бурятия более 7 тысяч ПЭТ/КТ исследований в год», – подчеркнул Александр Козлов.

Забайкальскому краю для ликвидации последствий природных пожаров, которые произошли в текущем году, одобрено выделение 34,3 миллиона рублей. На эти средства купят модульную библиотеку в село Шара, а также проведут водопровод в селах Тасырхой и Шара.

Кроме того, премьер-министр заявил, что дополнительно 1 миллиард рублей получит Еврейская автономная область. «Мы распределяем сегодня финансовую помощь в различных формах. Значительная часть решений касается Дальневосточного федерального округа. Выделяем деньги, около 1 миллиарда рублей, бюджету Еврейской автономной области. Эти деньги должны сбалансировать региональный бюджет и профинансировать необходимые социальные расходы», – сообщил Дмитрий Медведев.

В пяти регионах правительство РФ приняло решение поддержать строительство жилья и развитие жилищно-коммунального хозяйства – в Новгородской, Курской и Липецкой областях, Камчатском крае и Карачаево-Черкесской Республике. «Это 1,5 миллиарда рублей – на строительство домов, в том числе для многодетных семей, обеспечение ввода в эксплуатацию новых объектов жилищно-коммунального хозяйства», – резюмировал премьер-министр.