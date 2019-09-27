Зумба-тренировка, фестиваль огненных искусств, закрытие сезона в парках: выходные в Благовещенске

В предстоящие выходные в Благовещенске состоится множество культурных и спортивных мероприятий. Так, в Городском и Первомайском парках подготовили программу, посвященную закрытию летнего сезона.

28 сентября, суббота

В Городском парке в 13:00 начнется развлекательная программа для детей и взрослых. В 13:30 запланировано выступление вокальной группы V-MESTE.

На турбазе «Мухинка» в формате семейного праздника пройдет фестиваль энергосбережения. С 12:00 до 15:00 будут работать информационные точки, проводиться увлекательные экскурсии к энергообъектам. Энергетические компании области обещают много интересной и полезной информации для детей и взрослых. Также в программе: «Котоквиз» обо всем, что связано с электричеством, трехчасовой поход на песчаный каньон, экскурсии по тропе здоровья, на сопку Любви и Дружбы, игры для детей, концерт, розыгрыш подарков и дискотека.

В БК «Абриколь» с 9 часов утра будет проходить открытое первенство города Благовещенска по бильярду среди юниоров.

В 14:00 в спортзале 24 школы Белогорья стартует личное первенство по дартсу.

В спорткомплексе «Юность» в 12 часов начнется турнир по рукопашному бою «Юный рукопашник».

В 18:00 на площади ОКЦ начнется II областной фестиваль огненных искусств Blag Fire Fest.

29 сентября, воскресенье

С 11:00 в спорткомплексе «Юность» пройдет первенство Благовещенска по кикбоксингу среди школьников.

Первомайский и Городской парки приглашают маленьких и больших благовещенцев на мероприятия, посвященные закрытию сезона. Этот день в местах отдыха объявлен Днем амурского тигра. В программе: мастер-классы по рисованию тигров, тигриный аквагрим, викторины, конкурсы и игры. В Первомайском парке мероприятия будут проходить с 12:00 до 13:00, в Городском парке – с 15:00 до 16:00.

В Горпарке с 16 до 18 часов пройдет концерт «Палитра осени». Концерт артистов и коллективов города будет посвящен закрытию сезона.

В 15:30 на набережной реки Амур состоится закрытие шестого творческого сезона фестивального движения «Культурный город на набережной». В этот день Городской дом культуры приготовил зумба-тренировку, выступления творческих коллективов, фотозоны, детские игровые зоны, фаер-шоу, настольные игры и буккроссинг. Закрытие продлится до 18:00. Мероприятия будут проходить на трех площадках – у ротонды, Триумфальной арки и бронекатера.

В 10:00 на площадке возле Общественно-культурного центра пройдет информационно-агитационная акция «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации – твой выбор!». Всех желающих обещают познакомить с особенностями и условиями прохождения военной службы по контракту. Для молодежи призывного возраста на площади ОКЦ будет развернут мобильный пункт отбора на военную службу. Здесь же будут проводиться мастер-классы по самбо, дзюдо и кикбоксингу, развернется площадка для спортивных состязаний по подтягиванию, отжиманию от пола, перетягиванию каната и армреслингу. Все желающие смогут научиться укладывать парашют. Организаторы акции подготовили выставку вооружения, военной и специальной техники, также на площадке будет развернута полевая кухня. Выступит военный оркестр ДВОКУ, творческие коллективы и солисты города.

В 17:00 пройдет заключительная пешая экскурсия текущего года с краеведом и журналистом Валентиной Кобзарь. Она расскажет о железнодорожном вокзале Благовещенска. Например, о том, что амурская столица могла остаться вообще без железной дороги, а вокзал хотели построить в другом месте. Место встречи экскурсантов – здание вокзала справа.

28 и 29 сентября

С 28 по 29 сентября состоятся игры в зачет первого тура чемпионата Благовещенска по баскетболу среди мужских и женских команд сезон 2019-2020 годов в спортивном комплексе БПК. 28 сентября играют женские команды: 10:00 АмГУ – БГПУ-2; 11:30 «Ц-ткани» – БГПУ 1.

В этот же день будут соревноваться и мужские команды: 13:30 «Аметис-БГПУ» – «Дальневосточный ГАУ»; 15:00 «Цт-Политехник» – «Восточный Ураган 2»; 16:30 «Моххамед Али» – «Восточный Ураган 1».

Соревнования мужчин-баскетболистов продолжатся и 29 сентября: 10:00 «Восточный Ураган 2» – «Дальневосточный ГАУ»; 11:30 «Цт-Политехник» – «Восточный Ураган 1»; 13:00 «Мохаммед Али» – «Аметис-БГПУ».