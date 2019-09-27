В центре Благовещенска двое полуголых парней танцевали вальс (видео)

Фото: Скриншот видео

27 сентября благовещенцы стали очевидцами необычной ситуации. Двое молодых людей, на которых не было ничего, кроме нижнего белья и обуви, танцевали а центре города. Видео нестандартного поведения парней появилось в социальных сетях.

Произошло это в районе пересечения улиц Красноармейской и Пионерской. Судя по кадрам, молодые люди сильно прижимаясь друг к другу, пытались станцевать вальс.

В интернете оказалось еще одно видео, героями которого стали те же горожане. В то время, когда пешеходы пошли по «зебре», благовещенцы начали изображать динозавров, сопровождая действо громкими криками. В какой-то момент один из молодых людей принялся сильно размахивать руками.