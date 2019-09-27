Благовещенск готов к подаче тепла в дома

Мэр Благовещенска Валентина Калита провела заседание городской КЧС по вопросу готовности столицы Приамурья к прохождению осенне-зимнего периода. Она напомнила, что сразу во всех домах тепло не появится.

Согласно докладам участников заседания, в котельных города все необходимые ремонтные работы уже завершены, и они на сто процентов готовы к подаче тепла. Готовы к запуску отопления «Амурские коммунальные системы» и Благовещенская ТЭЦ.

О своей работе отчитались руководители управляющих организаций. На сегодняшний день завершается процедура получения паспортов готовности, жилищный фонд также готов, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

По информации, представленной начальником управления ЖКХ Сергеем Казанцевым, сейчас ведутся работы по устранению технологических нарушений на инженерных коммуникациях по адресам: улица Лазо, 1, 2, 4, улица Горького, 246, и в районе пересечения улиц Трудовая – Амурская. Устранить проблему АКС пообещали до конца недели. В настоящее время решается вопрос о переподключении потребителей к другим внутриквартальным сетям.

«Нормативный запас топлива на городских котельных в городе сформирован полностью. Напомню, хотя отопительный сезон стартует уже на следующей неделе, тепло одномоментно не появится во всех домах. Заполнение системы будет проходить постепенно, в течение нескольких дней. Кроме того, по заявлению в индивидуальном порядке с 23 сентября подключиться к теплу имеют право все социальные объекты города», – подчеркнула мэр Благовещенска Валентина Калита.