Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:20 0

Благовещенск готов к подаче тепла в дома

Благовещенск готов к подаче тепла в дома
Фото: pixabay.com/

Мэр Благовещенска Валентина Калита провела заседание городской КЧС по вопросу готовности столицы Приамурья к прохождению осенне-зимнего периода. Она напомнила, что сразу во всех домах тепло не появится.

Согласно докладам участников заседания, в котельных города все необходимые ремонтные работы уже завершены, и они на сто процентов готовы к подаче тепла. Готовы к запуску отопления «Амурские коммунальные системы» и Благовещенская ТЭЦ.

О своей работе отчитались руководители управляющих организаций. На сегодняшний день завершается процедура получения паспортов готовности, жилищный фонд также готов, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

По информации, представленной начальником управления ЖКХ Сергеем Казанцевым, сейчас ведутся работы по устранению технологических нарушений на инженерных коммуникациях по адресам: улица Лазо, 1, 2, 4, улица Горького, 246, и в районе пересечения улиц Трудовая – Амурская. Устранить проблему АКС пообещали до конца недели. В настоящее время решается вопрос о переподключении потребителей к другим внутриквартальным сетям.

«Нормативный запас топлива на городских котельных в городе сформирован полностью. Напомню, хотя отопительный сезон стартует уже на следующей неделе, тепло одномоментно не появится во всех домах. Заполнение системы будет проходить постепенно, в течение нескольких дней. Кроме того, по заявлению в индивидуальном порядке с 23 сентября подключиться к теплу имеют право все социальные объекты города», – подчеркнула мэр Благовещенска Валентина Калита.

Просмотров всего: 186

#ЖКХ

распечатать


Общество 6

В Белогорске предприятия ЖКХ не платят налоги из-за долгов населения
Общество 4

У благовещенцев в микрорайонах, на КПП и ЦЭС появилась горячая вода
Происшествия 1

В Благовещенске авто чуть не угодило в яму, появившуюся из-за порыва на теплосетях (видео)
Общество 16

Подачу горячей воды в микрорайоны Благовещенска обещают возобновить ночью
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь