Арестована девушка, убившая ребенка под Тюменью
В Тюменской области суд арестовал на два месяца 24-летнюю девушку, которую обвиняют в похищении и убийстве ребенка. Она сожгла младенца и скрывалась с останками в лесу.
«Сегодня по ходатайству следствия суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу», – цитирует Следственный комитет RG.ru.
Трагедия произошла в городе Заводоуковске Тюменской области. Родственники бывшего молодого человека Виктории попросили её посидеть с ребенком, пока они ездили на похороны. Когда семья вернулась домой, то не нашла ни ребенка, ни няню.
Через день ее нашли в лесу с мёртвым младенцем на руках. Предположительно, она лишила жизни кроху, чтобы отомстить его брату, с которым рассталась после долгих отношений.
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