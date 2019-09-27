Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:14 0

Арестована девушка, убившая ребенка под Тюменью

Арестована девушка, убившая ребенка под Тюменью
Фото: Стоп-кадр из видео

В Тюменской области суд арестовал на два месяца 24-летнюю девушку, которую обвиняют в похищении и убийстве ребенка. Она сожгла младенца и скрывалась с останками в лесу.

«Сегодня по ходатайству следствия суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу», – цитирует Следственный комитет RG.ru.

Трагедия произошла в городе Заводоуковске Тюменской области. Родственники бывшего молодого человека Виктории попросили её посидеть с ребенком, пока они ездили на похороны. Когда семья вернулась домой, то не нашла ни ребенка, ни няню.

Через день ее нашли в лесу с мёртвым младенцем на руках. Предположительно, она лишила жизни кроху, чтобы отомстить его брату, с которым рассталась после долгих отношений.

Просмотров всего: 280

#криминал #происшествия

распечатать


Происшествия 1

В Благовещенске кроссовер сбил 75-летнего мужчину
Происшествия 4

В Благовещенске мужчина скинул женщину с шестого этажа
В России и мире

Мужчину обвинили в воровстве из-за слишком большого полового органа
Происшествия 4

Амурские полицейские опубликовали фото подозреваемого в убийстве женщины
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь