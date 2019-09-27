Арестована девушка, убившая ребенка под Тюменью

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«Сегодня по ходатайству следствия суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу», – цитирует Следственный комитет RG.ru.

Трагедия произошла в городе Заводоуковске Тюменской области. Родственники бывшего молодого человека Виктории попросили её посидеть с ребенком, пока они ездили на похороны. Когда семья вернулась домой, то не нашла ни ребенка, ни няню.

Через день ее нашли в лесу с мёртвым младенцем на руках. Предположительно, она лишила жизни кроху, чтобы отомстить его брату, с которым рассталась после долгих отношений.