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сегодня, 17:05 4

В Благовещенске кадеты профильных классов Росгвардии приняли присягу

В Благовещенске кадеты профильных классов Росгвардии приняли присягу
Фото: Амур.инфо

27 сентября в Благовещенске более 70 учеников профильных классов школы № 17 дали клятву служить на благо России. Присягу ребята принимали на базе управления федеральной службы войск нацгвардии РФ по Амурской области.

В мероприятии поучаствовало около 200 человек. Это ученики, учителя, родители и родственники учащихся, а также сотрудники Росгвардии.

«Приняв присягу, вы стали настоящими кадетами, желающими отлично учиться и стать достойными гражданами нашего государства. Этот торжественный день вам запомнится навсегда. Твердо верю, что из вас в будущем вырастут достойные защитники нашей Родины, а сегодня ваша задача – хорошо учиться и быть дисциплинированными», – сказал врио начальника управления Росгвардии по Амурской области, полковник полиции Александр Трошин.

«Для того чтобы стать истинными защитниками Отечества вам необходимо будет пройти долгий и трудный, но интересный путь. Вступая на этот путь, возьмите за основу девиз: "Мужество и отвага. Честь и достоинство. Служение Отечеству и верность слов"», – обратилась к детям директор школы № 17 Ирина Парфенова.

По информации пресс-службы управления Росгвардии по Амурской области, юных росгвардейцев в этом учебном году ждет строевая, огневая и физическая подготовка. Также ребята будут изучать традиции подразделений Росгвардии и военную историю России.

В рамках мероприятия учащимся и гостям показали обмундирование и амуницию подразделений Росгвардии. Работала полевая кухня: всех желающих угостили солдатской кашей. Особое внимание ребят привлекла выставка образцов оружия времен Великой Отечественной войны, которую организовали участники Амурской областной общественной организации «МотоПатриот».

Фото: Амур.инфо

Просмотров всего: 301

#дети #образование

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 часа назад

    А почему морды все прячут?

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    какая присяга в таком возрасте может быть???)))) надо клятву на крови давать))))

  • Питерский

    Питерский
    59 минут назад

    Будут учить палкой в голову дубасить....Родители понимают куда детей отвели????

  • Adolf

    Adolf
    18 минут назад

    ПитерскийБудут учить палкой в голову дубасить....Родители понимают куда детей отвели????


    Понимают, поэтому и отвели. Пенсия и досрочный выход на нее гарантированы

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