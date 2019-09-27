В Благовещенске кадеты профильных классов Росгвардии приняли присягу

Фото: Амур.инфо

27 сентября в Благовещенске более 70 учеников профильных классов школы № 17 дали клятву служить на благо России. Присягу ребята принимали на базе управления федеральной службы войск нацгвардии РФ по Амурской области.

В мероприятии поучаствовало около 200 человек. Это ученики, учителя, родители и родственники учащихся, а также сотрудники Росгвардии.

«Приняв присягу, вы стали настоящими кадетами, желающими отлично учиться и стать достойными гражданами нашего государства. Этот торжественный день вам запомнится навсегда. Твердо верю, что из вас в будущем вырастут достойные защитники нашей Родины, а сегодня ваша задача – хорошо учиться и быть дисциплинированными», – сказал врио начальника управления Росгвардии по Амурской области, полковник полиции Александр Трошин.

«Для того чтобы стать истинными защитниками Отечества вам необходимо будет пройти долгий и трудный, но интересный путь. Вступая на этот путь, возьмите за основу девиз: "Мужество и отвага. Честь и достоинство. Служение Отечеству и верность слов"», – обратилась к детям директор школы № 17 Ирина Парфенова.

По информации пресс-службы управления Росгвардии по Амурской области, юных росгвардейцев в этом учебном году ждет строевая, огневая и физическая подготовка. Также ребята будут изучать традиции подразделений Росгвардии и военную историю России.

В рамках мероприятия учащимся и гостям показали обмундирование и амуницию подразделений Росгвардии. Работала полевая кухня: всех желающих угостили солдатской кашей. Особое внимание ребят привлекла выставка образцов оружия времен Великой Отечественной войны, которую организовали участники Амурской областной общественной организации «МотоПатриот».

Фото: Амур.инфо