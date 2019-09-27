Риелтор: амурские застройщики поднимут цены на квартиры

С 1 июля 2019 года вступили в силу новые правила долевого строительства. Теперь в схеме дольщик – застройщик появляется еще одно звено – банк. Свои средства дольщики должны перечислять в кредитно-финансовую организацию, а та – финансировать строительство объекта. Есть предположение, что новшества непременно вызовут рост цен на рынке недвижимости.

«Я думаю, рост цен будет. Насколько сильно, пока сказать не могу. Факторов много. Но если вам в ближайшее время нужно покупать, то нужно покупать сейчас», – считает президент Гильдии риелторов Приамурья Виталий Злочевский. Об этом он рассуждает в программе «Простые вопросы».

По данным Виталия Злочевского, на сегодня один из амурских застройщиков уже заключил договор так называемого проектного финансирования с одним из банков. «Между дольщиком и застройщиком появляется посредник – банк. Обманутые дольщики как класс должны исчезнуть. Для этого должно пройти несколько лет», – считает Виталий Злочевский. Но при этом, по его мнению, недвижимость поднимется в цене.

«Изначально речь шла о 5-6 % годовых за пользование такой возможностью, потом – 10-12 % годовых. Эта цифра подкосила желание застройщиков разговаривать на эту тему. Стоимость объекта недвижимости возросла бы на четверть! Застройщики заняли выжидательную позицию», – рассказывает президент Гильдии риелторов. Сейчас, по его словам, банки обещают, что ставка будет снижаться по мере реализации квартир на объекте и в среднем составит 2-3 % годовых.