Треть опрошенных на Амур.инфо не знают, кто такой Павел Устинов

На Амур.инфо завершилось голосование, темой которого стала судьба Павла Устинова. Это актер, осужденный за применение насилия к росгвардейцу во время несанкционированной акции в Москве. Как показал результат опроса читателей Амур.инфо, чуть больше трети респондентов признались, что не знают, кто такой Павел Устинов.

В голосовании, которое проходило с 18 по 25 сентября, приняли участие 883 человека. На вопрос «Кто такой Павел Устинов?» – ответили 264 опрошенных (29,9 % от всех проголосовавших).

Остальные высказали предположения на поставленный вопрос: «Чем, на ваш взгляд, закончится дело Павла Устинова, приговоренного к 3,5 годам колонии за то, что при его задержании сотрудник Росгвардии вывихнул плечо?»

«Акция общественности в поддержку Устинова повлияет на решение суда и актера оправдают», – уверен 181 человек (20,5 %).

«Приговор будет обжалован, Устинову дадут условный срок или оштрафуют», – надеется 171 оптимист (19,4 %).

«Приговор будет обжалован, суд примет во внимание видео задержания, и Устинова оправдают», – поддерживают еще 108 позитивно настроенных граждан (12,2 %).

«При обжаловании суд не примет во внимание видео задержания, и приговор останется прежним», – высказались 86 человек (9,7 %).

«Путин посмотрит видео, поручит провести проверку, Устинова освободят, а росгвардейцев накажут за превышение полномочий», – верят 68 опрошенных (7,7 %).

Другой вариант предпочли 5 человек (0,6 %). «Его осудят, потом выпустят по УДО, при этом он станет никем. Будет героем лишь оппозиции», – считает один из проголосовавших. «Думаю, актера задержали не просто так. На видео хорошо видно, что группа задержания шла прямиком именно к нему», – рассуждает другой. «Подобные дела показывают, что власть заходит в тупик», – резюмировал третий. Четвертый написал, что приговор обжалуют, а пятый высказал негодование.

Тем временем Мосгорсуд изменил меру пресечения Павлу Устинову. Как сообщало ИА «Амур.инфо», осужденного на реальный срок человека отпустили на свободу до решения суда второй инстанции. Сейчас Устинов находится под подпиской о невыезде.

Как сообщает РИА Новости, росгвардеец Александр Лягин, получивший вывих, считает приговор актеру слишком суровым. В четверг, 26 сентября, суд должен был рассмотреть апелляцию на приговор, но заседание перенесли на понедельник, 30 сентября. Судья успела озвучить позиции сторон. В частности, она сказала, что мнение прокуратуры не изменилось – обвинитель просит назначить наказание, не связанное с реальным лишением свободы.