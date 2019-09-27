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27сентября
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сегодня, 16:31 7

В Благовещенске мужчина скинул женщину с шестого этажа

В Благовещенске мужчина скинул женщину с шестого этажа
Фото: ru.depositphotos.com

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратился житель Приамурья, который рассказал о происшествии в Благовещенске. Амурчанин утверждает, что 26 сентября с шестого этажа одного из жилых домов мужчина скинул женщину. Информацию прокомментировали в полиции.

Собеседник объяснил, что знает женщину, в отношении которой совершено преступление. Сейчас пострадавшая, по его словам, находится в реанимации областной больницы.

Амурчанин пояснил, что пострадавшая была знакома с преступником, который преследовал ее, угрожал. Напуганная женщина, утверждает собеседник агентства, обращалась к правоохранителям, но без толку. И сейчас это обернулось трагедией.

Мужчина предоставил телефонный номер, по его словам, матери пострадавшей, которая в беседе с ИА «Амур.инфо» подтвердила случившееся.

Как прокомментировали агентству в пресс-службе УМВД России по Амурской области, 26 сентября в полицию поступило сообщение о том, что в больницу доставлена женщина с травмами, полученными в результате падения с высоты. Предварительно установлено, что падение произошло с шестого этажа одного из домов Благовещенска.

«По данному факту проводится проверка. Полицейские устанавливают свидетелей и очевидцев произошедшего, изучают записи с камер видеонаблюдения, проводят иные мероприятия по установлению обстоятельств случившегося», – сообщили в пресс-службе УМВД.

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Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • Одисей

    Одисей
    2 часа назад

    Вот опять женщина обращалась в полицию, никто мер не предпринял, и такой итог

  • Дочь Самурая

    Дочь Самурая
    2 часа назад

    Бл, что происходит ...

  • butterfly effect

    butterfly effect
    1 час назад

    Мудак

  • Свинина

    Свинина
    40 минут назад

    он был старше ее, она была хороша...

  • Scoville

    Scoville
    29 минут назад

    ОдисейВот опять женщина обращалась в полицию, никто мер не предпринял, и такой итог


    Главное что они на наши налоги живут. Недели две назад звонил в ОМ-2 три вечера подряд, даже трубку не подняли. И как их после такого называть?

  • Лаконика

    Лаконика
    23 минуты назад

    Свинина

    он был старше ее, она была хороша...



    Циничной хавроньи удел барбекю...

  • Adolf

    Adolf
    11 минут назад

    Довела мужика...

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