В Благовещенске мужчина скинул женщину с шестого этажа

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратился житель Приамурья, который рассказал о происшествии в Благовещенске. Амурчанин утверждает, что 26 сентября с шестого этажа одного из жилых домов мужчина скинул женщину. Информацию прокомментировали в полиции.

Собеседник объяснил, что знает женщину, в отношении которой совершено преступление. Сейчас пострадавшая, по его словам, находится в реанимации областной больницы.

Амурчанин пояснил, что пострадавшая была знакома с преступником, который преследовал ее, угрожал. Напуганная женщина, утверждает собеседник агентства, обращалась к правоохранителям, но без толку. И сейчас это обернулось трагедией.

Мужчина предоставил телефонный номер, по его словам, матери пострадавшей, которая в беседе с ИА «Амур.инфо» подтвердила случившееся.

Как прокомментировали агентству в пресс-службе УМВД России по Амурской области, 26 сентября в полицию поступило сообщение о том, что в больницу доставлена женщина с травмами, полученными в результате падения с высоты. Предварительно установлено, что падение произошло с шестого этажа одного из домов Благовещенска.

«По данному факту проводится проверка. Полицейские устанавливают свидетелей и очевидцев произошедшего, изучают записи с камер видеонаблюдения, проводят иные мероприятия по установлению обстоятельств случившегося», – сообщили в пресс-службе УМВД.