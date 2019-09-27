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27сентября
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сегодня, 16:29 0

На таможне в Благовещенске изъяли 30 килограммов мяса и морепродуктов

На таможне в Благовещенске изъяли 30 килограммов мяса и морепродуктов
Фото: pixabay.com

В пункте пропуска на Благовещенской таможне за неделю изъято и уничтожено 30 килограммов мяса, мясопродуктов и морепродуктов. Всего задержано 8 партий.

Груз перевозился в нарушение Единых ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза. Продукцию обнаружили при досмотре ручной клади граждан КНР. Владельцы за нарушение ветеринарно-санитарных требований привлечены к административной ответственности.

Досмотр ручной клади в пунктах пропуска проводится ежедневно, чтобы не допустить заразных болезней животных из иностранных государств.

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#таможня

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