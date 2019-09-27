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27сентября
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Меня убрали с политической арены: Ольга Петайчук прокомментировала упразднение комитета амурского заксобрания

Меня убрали с политической арены: Ольга Петайчук прокомментировала упразднение комитета амурского заксобрания
Фото: www.zsamur.ru

Депутат Законодательного собрания Амурской области от ЛДПР Ольга Петайчук прокомментировала упразднение комитета, который возглавляла. Комитет по вопросам предпринимательства, межрегиональным и внешнеэкономическим связям просуществовал три года. Он был образован после выборов – 26 сентября 2016 года.

Должность председателя комитета являлась оплачиваемой. Для Ольги Петайчук – это было основное место работы.

«У нас прошло полностью заседание, повестка дня была исчерпана, этого вопроса в повестке дня не было. И когда уже все закончилось, можно сказать, перед окончанием заседания, перед гимном, перед правительственным часом, кто-то из "Единой России" вносит предложение по вопросам: о структуре комитетов, о выходе нескольких членов от "Единой России" из моего комитета. Там было три вопроса. Естественно, "Единая Россия", так как у них полное большинство, они голосуют единогласно за все вопросы. (…) Меня просто убрали на сегодняшний момент, по крайней мере, как им кажется, с политической арены. (…) И это самое неприятное в этой ситуации – это делалось в секрете», – рассказала депутат.

Как сообщало Амур.инфо, 26 сентября, на заседании Законодательного собрания Амурской области два комитета объединили в один. Был упразднен комитет по вопросам предпринимательства, межрегиональным и внешнеэкономическим связям. Его полномочия передали комитету по вопросам экономики и собственности области. Такое решение объяснили удобством взаимодействия с исполнительной властью.

Комментируя изменения в амурском парламенте, глава комитета по вопросам законодательства, местного самоуправления и регламенту Евгений Тюхаев сообщал, что комитет по вопросам предпринимательства показал «низкую эффективность» и за 2 года вынес на сессии только 5 законопроектов. На это Ольга Петайчук ответила, что просила дать комитету по вопросам предпринимательства направления туризма и инвестиций.

Теперь депутат намерена заняться бизнесом. В какой комитет после изменения структуры парламента войдет экс-председатель, пока не решено.

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#партии #политика

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Комментарии
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  • Oddlord

    Oddlord
    2 часа назад

    это месть за Натальино

  • pacificstrong

    pacificstrong
    2 часа назад



    На это Ольга Петайчук ответила, что просила дать комитету по вопросам предпринимательства направления туризма и инвестиций.



    Чего дать? Еще 5 лет?

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