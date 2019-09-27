В Благовещенске до 15 октября ограничено движение транспорта по улице Загородной
На нескольких участках дорог в Благовещенске ограничено движение транспортных средств. Это связано с проведением работ.
Ограничено движение с частичным перекрытием проезжей части:
- – с 26 сентября по 15 октября – по улице Загородной между Горького и переулком Серышевским;
- – с 27 сентября до момента окончания работ – по улице Горького, 225/Новой, 41;
- – с 30 сентября по 4 октября – по улице Октябрьской между Мухина и Калинина;
- – с 30 сентября по 19 октября полное перекрытие проезжей части на перекрестке улицы Трудовой в районе пересечения с переулком Чигиринским, сообщает пресс-служба городской администрации.
Водителей транспортных средств просят выбирать альтернативные маршруты для движения.
Просмотров всего: 561