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27сентября
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сегодня, 15:56 0

В Благовещенске до 15 октября ограничено движение транспорта по улице Загородной

В Благовещенске до 15 октября ограничено движение транспорта по улице Загородной
Фото: Амур.инфо

На нескольких участках дорог в Благовещенске ограничено движение транспортных средств. Это связано с проведением работ.

Ограничено движение с частичным перекрытием проезжей части:

  1. – с 26 сентября по 15 октября – по улице Загородной между Горького и переулком Серышевским;
  2. – с 27 сентября до момента окончания работ – по улице Горького, 225/Новой, 41;
  3. – с 30 сентября по 4 октября – по улице Октябрьской между Мухина и Калинина;
  4. – с 30 сентября по 19 октября полное перекрытие проезжей части на перекрестке улицы Трудовой в районе пересечения с переулком Чигиринским, сообщает пресс-служба городской администрации.

Водителей транспортных средств просят выбирать альтернативные маршруты для движения.

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#городская власть #транспорт

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