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27сентября
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сегодня, 15:51 0

Мужчину обвинили в воровстве из-за слишком большого полового органа

Мужчину обвинили в воровстве из-за слишком большого полового органа
Фото: Darren Constance с сайта Pixabay

В одном из магазинов одежды в Англии сотрудницы магазина заподозрили мужчину в краже вещей. 47-летнего Стива Уайтхерста заставили снять штаны для проверки.

Уайтхерст гулял по магазинам вместе со своей подругой и ее маленьким внуком. В одном из магазинов они стояли в очереди, чтобы оплатить покупку на сумму 400 фунтов (около 31,7 тысячи рублей), но мужчину отвели в сторону и попросили доказать, что он не вор. Девушка, работавшая в зале, указала покупателю на большую «выпуклость» на штанах. Мужчина ответил, что это его половой орган, а не товар, однако менеджер продолжала спорить.

В итоге Уайтхерсту пришлось снять штаны, чтобы ему поверили. В это время с ним рядом находилась подруга с внуком. Но сотруднице и этого оказалось недостаточно. Тогда мужчину попросили пройти с охранником в примерочную для проверки нижнего белья. Охранник сказал кассирше, что вещей в трусах и правда нет. Покупатель сообщил, что он был в очень узких джинсах, сообщает «Лента.ру».

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