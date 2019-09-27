Амурчанину с онкологией собирают средства на лечение в Корее

Как рассказала ИА «Амур.инфо» Галина, мама Вадима, в Корее парню нужно будет пройти 6 курсов химиотерапии и 36 курсов томотерапии. «В России у нас томотерапию не делают», – поясняет Галина.

Сумма, которую требуется собрать, составляет 4 миллиона 300 тысяч рублей. Сюда включены все расходы как на лечение, так и на проживание.

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