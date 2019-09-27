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27сентября
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сегодня, 15:39 0

Амурчанину с онкологией собирают средства на лечение в Корее

Амурчанину с онкологией собирают средства на лечение в Корее

В Приамурье снова собирают средства на лечение Вадима Ваяй, страдающего онкологией. Молодому человеку предстоит поездка в Южную Корею, где им займутся специалисты одной из клиник.

Как рассказала ИА «Амур.инфо» Галина, мама Вадима, в Корее парню нужно будет пройти 6 курсов химиотерапии и 36 курсов томотерапии. «В России у нас томотерапию не делают», – поясняет Галина.

Сумма, которую требуется собрать, составляет 4 миллиона 300 тысяч рублей. Сюда включены все расходы как на лечение, так и на проживание.

Реквизиты для переводов:

  1. Получатель: ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ ВАЯЙ,
  2. ИНН 281200809044
  3. Карта 4276 03001963 3698
  4. Номер счета: 40817810303001035244
  5. Банк получателя: ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК
  6. ПАО СБЕРБАНК
  7. БИК: 040813608
  8. Корр. счет: 30101810600000000608
  9. ИНН: 7707083893
  10. КПП: 280102001
  11. Qiwi: 4890494384539585
  12. Яндекс-кошелек: 410018349562889
  13. Тел.: +79246848877
  14. @help_vadim_vayay

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#здоровье #помощь

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