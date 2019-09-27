Амурчанину с онкологией собирают средства на лечение в Корее
В Приамурье снова собирают средства на лечение Вадима Ваяй, страдающего онкологией. Молодому человеку предстоит поездка в Южную Корею, где им займутся специалисты одной из клиник.
Как рассказала ИА «Амур.инфо» Галина, мама Вадима, в Корее парню нужно будет пройти 6 курсов химиотерапии и 36 курсов томотерапии. «В России у нас томотерапию не делают», – поясняет Галина.
Сумма, которую требуется собрать, составляет 4 миллиона 300 тысяч рублей. Сюда включены все расходы как на лечение, так и на проживание.
Реквизиты для переводов:
- Получатель: ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ ВАЯЙ,
- ИНН 281200809044
- Карта 4276 03001963 3698
- Номер счета: 40817810303001035244
- Банк получателя: ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК
- ПАО СБЕРБАНК
- БИК: 040813608
- Корр. счет: 30101810600000000608
- ИНН: 7707083893
- КПП: 280102001
- Qiwi: 4890494384539585
- Яндекс-кошелек: 410018349562889
- Тел.: +79246848877
- @help_vadim_vayay
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