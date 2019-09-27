В Благовещенске покажут, чем интересна военная служба

В Благовещенске состоится масштабная военно-патриотическая акция «Служба в армии – твой выбор!» В воскресенье, 29 сентября, на площади возле ОКЦ представят образцы военной техники и вооружения. Желающим расскажут, как поступить в ДВОКУ и какие вакансии есть в армии.

Возле Общественно-культурного центра представят современные образцы вооружения и военной техники. Это основная боевая машина морской пехоты – бронетранспортеры БТР-82АМ, противотанковые ракетные комплексы и армейские квадроциклы. Будет работать выставка современного стрелкового оружия, перспективных образцов и ретро-оружия. Кроме того, организаторы акции покажут экипировку солдата будущего – «Ратник», экипировку военнослужащих горных и арктических подразделений. Кое-что из этого можно примерить.

Курсанты факультета морской пехоты ДВОКУ готовят выступление с демонстрацией армейского рукопашного боя, стрельбой холостыми боеприпасами и дымовыми эффектами. Выступят также вокальные и танцевальные коллективы города. Всех гостей бесплатно угостят солдатской каши и армейским чаем. Военные повара приготовят угощения прямо на месте проведения мероприятия. Каждый желающий сможет ознакомиться с особенностями поступления и обучения в ДВОКУ, вакансиями в воинских частях Восточного военного округа, а также задать вопросы об осеннем призыве, который начнется с 1 октября 2019 года.

Акция начнется в воскресенье, 29 сентября, в 14 часов на площади ОКЦ. Продолжительность программы – около двух часов.