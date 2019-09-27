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27сентября
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Амурские полицейские опубликовали фото подозреваемого в убийстве женщины

Амурские полицейские опубликовали фото подозреваемого в убийстве женщины
Фото: 28.мвд.рф

В Амурской области полиция опубликовала фото мужчины, разыскиваемого по подозрению в убийстве. Как сообщало ИА «Амур.инфо», в четверг, 26 сентября, в поселке Новобурейский обнаружили тело убитой женщины. Подозрение в убийстве пало на ее мужа.

Женщина погибла на своем рабочем месте, в помещении общества с ограниченной ответственностью. На происшествие выехала следственно-оперативная группа. Следственными органами по факту убийства возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 «Убийство».

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий предварительно установлено, что к преступлению может быть причастен мужчина 1989 года рождения. Приметы: на вид около 35 лет, рост около 165 сантиметров, плотного телосложения, волосы короткие, темно-русые.

Подозреваемый может находиться в Прогрессе или Благовещенске.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении гражданина, просят сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам 02 (с городского) или 102 (с мобильного), а также по номеру дежурной части МО МВД России «Бурейский»: (41634) 21-3-5.

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#закон #криминал #происшествия

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