В Белогорском центре социального обслуживания помогают пожилым одиноким амурчанам

В Белогорске и Белогорском районе более 300 жителей находится под опекой социальных работников. Сотрудники Белогорского комплексного центра социального обслуживания населения систематически посещают своих подопечных и оказывают им не только физическую, но и моральную поддержку.

В Белогорске и Белогорском районе более 300 жителей находится под опекой социальных работников. 26 сотрудников Белогорского комплексного центра социального обслуживания населения систематически посещают своих подопечных и оказывают им не только физическую, но и моральную поддержку.

В основном получателями социальных услуг являются пожилые амурчане в возрасте 65-80 лет, одинокие или одиноко проживающие. В их числе есть участники и инвалиды Великой Отечественной войны, вдовы погибших, труженики тыла. Как правило, люди в преклонном возрасте частично утрачивают способность к самообслуживанию и признаются нуждающимися в социальном обслуживании. В этом случае пожилые люди находятся под постоянным контролем социальных работников.

Для некоторых социальные работники являются единственным связующим звеном с внешним миром, говорят в Белогорском центре. В первую очередь, одинокие люди нуждаются в душевном общении, чтобы с ними поговорили, выслушали, посочувствовали. «У нас немало подопечных, которые многие годы не выходят на улицу, которых редко или вообще никогда не навещают родственники. Бывают случаи, когда дети отказываются от отцов-матерей либо совсем, либо стараются переложить заботу о них на постороннего человека. Поэтому, приход соцработника – как отдушина, как свет в окошке для одиноких стариков, которые иногда могут просто позвонить, попросить об услуге, и им никогда не откажут», – рассказывают сотрудники центра. Всего в отделении социального обслуживания на дому трудятся 26 соцработников.

«Здесь важно любить людей, – говорит социальный работник Галина Иванова. – Когда прихожу к своим подопечным, никогда не спрашиваю, как здоровье – это очень больная тема для многих из них. Лучше поинтересоваться, какое у них сегодня настроение, как спали, что нового увидели-услышали. Мы же знаем всю их жизнь, как и чем они живут, их мысли, надежды. Они ведь не всегда могут даже с родственниками поделиться наболевшим. Только с нами, соцработниками. Мы, можно сказать, для них как священники, которым можно рассказать обо всем. И все сказанное останется с нами. Старики расстраиваются, когда уходишь, и ждут следующего посещения. А как радуются нашему приходу животные, которые есть у моих подопечных. Собаки и кошки внимание и ласку не меньше людей любят! Всегда нас первыми встречают, в сумку заглядывают, ждут гостинца».

В своей работе сотрудники отделения социального обслуживания на дому применяют принцип адресности, оказывают услуги конкретному гражданину с учетом его индивидуальной нуждаемости. Порядок работы таков: посетить опекаемого два раза в неделю, оплатить коммунальные платежи, купить лекарства и продукты, навести порядок в квартире согласно условиям договора. Все это требует от сотрудников центра немало физических и эмоциональных затрат.

«Работать здесь непросто, не каждый способен разделить чужую боль, сопереживать, поддержать, предоставляя при этом полный набор социальных услуг. Но все они по зову души и сердца создают комфортные условия для максимально длительного пребывания в привычной социальной среде, помогают престарелым людям жить достойно. Эти услуги востребованы и позволяют улучшить физическое и психологическое состояние пожилых граждан и инвалидов. Сегодня социальный работник – это не домработница, а государственный человек, который предоставляет гарантированные государством услуги получателю социальных услуг, являясь проводником социальной политики по отношению к слабо защищенным гражданам», – отмечает директор учреждения Наталья Тарасенко.

В Белогорском центре социального обслуживания населения стараются организовать досуг пожилых людей. Ко Дню Победы и Дню пожилого человека организуют благотворительные акции «Чистый дом» и «Чистый двор» по генеральной уборке квартир, домов, приусадебных участков подопечных. При поддержке социальных партнеров ежегодно проходит благотворительная акция «Мы помним!» – ветеранов Великой Отечественной войны поздравляют с Днем Победы и вручают им ценные подарки.

В рамках всероссийского проекта «Добровольцы России-2019» реализуется программа «Активное долголетие», которая способствует сопровождению маломобильных получателей социальных услуг. Чаще граждане обращаются с просьбой о сопровождении их на прогулку.

В целом же работники Белогорского центра изо дня в день помогают одиноким амурчанам справляться с одиночеством, которое часто становится главной проблемой в старости.