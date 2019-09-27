На Кубани женщина несколько дней прожила с трупом возлюбленного

В Краснодарском крае 54-летняя жительница убила сожителя. Женщина никому об этом не рассказала и три дня хранила тело у себя дома. Происшествие случилось чуть меньше недели назад.

Известно, что 22 сентября женщина вместе с 65-летним возлюбленным отдыхала дома, они употребляли алкоголь. Романтическая встреча переросла в ссору, и в ее разгар женщина схватила нож и убила мужчину. Он скончался на месте от полученных травм. Поводом для убийства стала ревность. Как стало известно следствию, перед тем, как прийти на ужин, он оказывал знаки внимания другой женщине.

Местная жительница не стала вызывать скорую помощь и полицию, она три дня жила в доме, где лежал труп. Через три дня после случившегося к подозреваемой пришла в гости знакомая, которая почувствовала запах разложения. Она вызвала полицию, которая и обнаружила в закрытой комнате труп мужчины, сообщает Eg.ru.