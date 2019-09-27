Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:43 0

На Кубани женщина несколько дней прожила с трупом возлюбленного

На Кубани женщина несколько дней прожила с трупом возлюбленного
Фото: Jonny Lindner с сайта Pixabay

В Краснодарском крае 54-летняя жительница убила сожителя. Женщина никому об этом не рассказала и три дня хранила тело у себя дома. Происшествие случилось чуть меньше недели назад.

Известно, что 22 сентября женщина вместе с 65-летним возлюбленным отдыхала дома, они употребляли алкоголь. Романтическая встреча переросла в ссору, и в ее разгар женщина схватила нож и убила мужчину. Он скончался на месте от полученных травм. Поводом для убийства стала ревность. Как стало известно следствию, перед тем, как прийти на ужин, он оказывал знаки внимания другой женщине.

Местная жительница не стала вызывать скорую помощь и полицию, она три дня жила в доме, где лежал труп. Через три дня после случившегося к подозреваемой пришла в гости знакомая, которая почувствовала запах разложения. Она вызвала полицию, которая и обнаружила в закрытой комнате труп мужчины, сообщает Eg.ru.

Просмотров всего: 248

#криминал #происшествия

распечатать


Происшествия

Амурские полицейские опубликовали фото подозреваемого в убийстве женщины
В России и мире

Женщина покрылась личинками из-за мужа и умерла
Происшествия 1

В Благовещенске авто чуть не угодило в яму, появившуюся из-за порыва на теплосетях (видео)
Происшествия

Суд наказал штрафом 19-летнего амурчанина-уклониста

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь