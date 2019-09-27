В Белогорске предприятия ЖКХ не платят налоги из-за долгов населения

Фото: администрация Белогорска

Из-за долга населения за жилищно-коммунальные услуги предприятия ЖКХ Белогорска не платят налоги. Проблемный вопрос глава Белогорска Станислав Мелюков обсудил с начальником налоговой инспекции, судебным приставом, руководителями ресурсоснабжающих предприятий, Белогорского расчетно-кассового центра и управляющих компаний.

Просроченная задолженность по квартплате в настоящее время составляет 150 миллионов рублей. «Если бы эти средства поступили, то вопросов у коммунальных предприятий с обязательными платежами не было бы вообще, – отметил директор "Горэнерго" Виталий Бардаш. – В “Горэнерго” шесть защищенных статей. В первую очередь это топливо, электроэнергия, налоги и ремонтные работы. Если какую-то статью расходов убрать, то тогда предприятие просто не начнет отопительный сезон».

Погашение задолженности, говорят специалисты, как правило, осуществляется через судебные решения и деятельность службы судебных приставов. «Проанализировали ситуацию за год и выяснили, что с 2018 года резко увеличилось число дел, которые служба судебных приставов оканчивает в связи с невозможностью к взысканию, – отметила директор Белогорского расчетно-кассового центра Полина Полищук. – За год сумма оконченных дел составила 75 миллионов рублей. Это 1 752 должника. При этом возникли ситуации, когда, отправляя повторно акты в банки, все-таки БРКЦ удается взыскивать средства. В результате за 2019 год мы взыскали всего 2,3 миллиона рублей долгов. Это капля в море».

Несмотря на претензионную работу, взыскать все долги и обеспечить поступление средств в обязательные фонды практически невозможно, считают специалисты. Одна из возможностей ликвидации “мертвого долга” – получение субсидий из областного бюджета. Однако при существующем порядке сделать это сложно.

«Главное для меня – это тепло в квартирах белогорцев. Это первое и главное, – обозначил свою позицию глава Белогорска Станислав Мелюков. – Второе – чтобы не было никаких катаклизмов. Все остальные вопросы – это третье. Но в то же время прошу всех, и БРКЦ, и ресурсоснабжающие, обслуживающие организации понять, что налоговое законодательство никто не отменял».

В ходе совещания глава Белогорска дал ряд поручений по разработке механизмов и способов возмещения предприятиям ЖКХ Белогорска возмещения затрат, связанных с неплатежами населения. В том числе, по внесению изменений в порядок предоставления субсидии на возмещение невозможности взыскания затрат, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.