Девятилетний кикбоксер из Маркова представит Россию на чемпионате мира в Италии

Фото: Амур.инфо

Юный кикбоксер из села Марково Благовещенского района заработал право представить страну на объединенном чемпионате мира в Италии. Он прошел всероссийский отборочный турнир, который состоялся 20-25 сентября в Анапе.

В соревнованиях приняло участие около 550 спортсменов страны. 9-летний Прохор Лагода, который представил Приамурье на соревнованиях, провел 9 поединков и одержал во всех уверенную победу.

Он выступил в трех разделах: Safe-combat, Safe-point и Combat Oriental K1. В каждом из них он провел по три боя.

«Первый раздел – смешанный с элементами борьбы, в другом разделе – К1 – нельзя никаких обниманий, заваливаний, там разрешаются только боксирование и удары ногами. Суть другого раздела, Safe-point, заключается в том, чтобы первым нанести сопернику точечный удар», – рассказала сестра Прохора Анастасия.

Она добавила, что в соревнованиях в Анапе Прохор участвует второй раз. В прошлом году ему удалось завоевать золото и бронзу. Чтобы достигать подобных результатов, юный спортсмен уделяет тренировкам 5 дней в неделю. Он посещает секции в родном Маркове и дополнительно тренируется в Чигирях. За новыми результатами Прохор вместе со своим тренером Александром Клепиковым должен отправиться на объединённый чемпионат мира 31 октября.

«Как победителю ему выдали именной пригласительный на соревнования в Италию. Он, конечно, уже готовится, но вопрос в том, будут ли денежные средства, чтобы отправить спортсмена с тренером. Сумма немаленькая – около 200 тысяч», – пояснила сестра Прохора.