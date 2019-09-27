У благовещенцев в микрорайонах, на КПП и ЦЭС появилась горячая вода

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К 22:00 26 сентября энергетики Благовещенской ТЭЦ завершили монтажные работы на участке тепломагистрали Северного района. С завершением ремонта подача горячей воды во второй микрорайон, часть третьего микрорайона, на КПП и ЦЭС была возобновлена.

«Ремонтные бригады работали вчера до поздней ночи, все сварочные работы были завершены. Затем специалисты цеха тепловых сетей станции произвели заполнение теплотрассы подготовленной сетевой водой для нужд ГВС, а это более 250 тонн, и открыли запорную арматуру к распределительным сетям потребителей», – рассказал главный инженер Благовещенской ТЭЦ Александр Усанов.

Основные работы по капитальному ремонту участка тепломагистрали завершены. В ближайшее время ремонтники приступят к земляным работам и благоустройству территории, сообщает пресс-служба Благовещенской ТЭЦ.