В Благовещенске откроются новые зоны отдыха

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Три новые зоны отдыха появятся в Благовещенске. В настоящее время завершаются работы по благоустройству этих территорий. На преображение выделили более 19 миллионов рублей.

В районе спичфабрики, во дворе дома 207 на улице Чайковского, основные работы по созданию комфортной общественной территории уже завершены: установлено безопасное покрытие из резиновой крошки под спортивную площадку и площадку для воркаута, закончен монтаж и самих площадок. Как сообщает пресс-служба администрации Благовещенска, эти зоны придутся по душе активной молодежи, которая любит заниматься спортом на свежем воздухе. По периметру площадок оборудованы широкие пешеходные дорожки из цветной плитки. Строителям осталось оснастить будущее место отдыха урнами, комфортными лавочками с кованым основанием и озеленить территорию.

Работы по реконструкции уличной площадки «Сказка», расположенной близ дома № 4 на улице Островского, также идут полным ходом. Уже демонтированы старые малые формы, уложен электрический кабель, выкорчеваны аварийные деревья. Современная детская площадка с горками и турниками установлена на травмобезопасном покрытии из резиновой крошки. Сейчас на объекте проводится укладка тротуарной плитки и установка опор наружного освещения, в ближайшее время здесь высадят кустарники и оборудуют зону отдыха лавочками и урнами.

Еще одна территория, которая скоро преобразится, – сквер у кинокомплекса «Благовещенск». Там рабочие уже укладывают тротуарную плитку, готовят почву для создания зеленых зон.