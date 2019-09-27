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27сентября
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сегодня, 13:02 6

В Благовещенске откроются новые зоны отдыха

В Благовещенске откроются новые зоны отдыха
Фото: admblag.ru

Три новые зоны отдыха появятся в Благовещенске. В настоящее время завершаются работы по благоустройству этих территорий. На преображение выделили более 19 миллионов рублей.

В районе спичфабрики, во дворе дома 207 на улице Чайковского, основные работы по созданию комфортной общественной территории уже завершены: установлено безопасное покрытие из резиновой крошки под спортивную площадку и площадку для воркаута, закончен монтаж и самих площадок. Как сообщает пресс-служба администрации Благовещенска, эти зоны придутся по душе активной молодежи, которая любит заниматься спортом на свежем воздухе. По периметру площадок оборудованы широкие пешеходные дорожки из цветной плитки. Строителям осталось оснастить будущее место отдыха урнами, комфортными лавочками с кованым основанием и озеленить территорию.

Работы по реконструкции уличной площадки «Сказка», расположенной близ дома № 4 на улице Островского, также идут полным ходом. Уже демонтированы старые малые формы, уложен электрический кабель, выкорчеваны аварийные деревья. Современная детская площадка с горками и турниками установлена на травмобезопасном покрытии из резиновой крошки. Сейчас на объекте проводится укладка тротуарной плитки и установка опор наружного освещения, в ближайшее время здесь высадят кустарники и оборудуют зону отдыха лавочками и урнами.

Еще одна территория, которая скоро преобразится, – сквер у кинокомплекса «Благовещенск». Там рабочие уже укладывают тротуарную плитку, готовят почву для создания зеленых зон.

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#отдых

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Комментарии
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  • Питерский

    Питерский
    2 часа назад

    С плиткой безумие новый зам сар мутит?Где то будет финансовый отчёт этих работ?

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    с таким правительством нужно открывать просто ЗОНЫ)))

  • ФИО

    ФИО
    1 час назад

    Фиговое представление об уютном и удобном у мэрии, в который раз убеждаюсь. Главное деньги вбухать, а там хоть траване расти. Кстати о природе, какая-то явная нелюбовь у градоначальников к деревьям, кустарникам и траве. Навязчивая идея укатать всю поверхность в плитку и недолговечный асфальт?

    В Москве как-то умудряются сочетать нередко:

  • ФИО

    ФИО
    1 час назад

  • Дядя Саша

    Дядя Саша
    49 минут назад



    Фиговое представление об уютном и удобном у мэрии, в который раз убеждаюсь. Главное деньги вбухать, а там хоть траване расти. Кстати о природе, какая-то явная нелюбовь у градоначальников к деревьям, кустарникам и траве. Навязчивая идея укатать всю поверхность в плитку и недолговечный асфальт?



    Просто откуда эти из мэрии родом, там всегда было много зелени и почти или вовсе отсутствовали асфальт и тротуарная плитка вот они на нас, здесь в Благовещенске и реализуют свои подростковые фобии.

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 минута назад

    "... Как сообщает пресс-служба администрации Благовещенска, эти зоны придутся по душе активной молодежи, которая любит заниматься спортом на свежем воздухе...", не говорю, что подобные площадки не нужны, но у администрации Благовещенска, какие то странные взгляды на предпочтения современной молодёжи... Надеюсь, в этой сумме (19 млн. рублей) найдётся 300 тыс. (по 100 на каждую), может меньше, для приобретения и установки системы видеонаблюдения, чтобы потом не считать убытки от деятельности, так называемых вандалов. Высказываю сугубо личное мнение.

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