Амурскую область ставят в пример за умение сделать из памятника археологии бренд региона

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Албазинский острог назвали брендом Амурской области. Работу по популяризации этого памятника археологии поставили в пример специалистам из других регионов России во время Всероссийского съезда органов охраны памятников истории и культуры. Мероприятие проходит в Благовещенске.

О необходимости больше информировать население о памятниках археологии участникам съезда рассказала заместитель директора Института археологии РАН Ася Энговатова.

«Археологическое наследие в Амурской области, на Дальнем Востоке, в Сибири иногда составляет большую часть из всего наследия, которое вообще есть. Конечно, очень сложно для многих коллег из европейской части – особенно Подмосковья, Санкт-Петербурга – представить, что у нас нет прекрасных дворцов, церквей, а есть только скрытые в земле объекты археологического наследия. Но для части территории России – это, в общем-то, все. И то, что здесь из археологического наследия, такого, как объект Албазинский острог делают такой бренд с точки зрения истории и археологического изучения этого объекта, показывает те пути, которыми археологическое наследие может быть введено в сердца людей. Поскольку для нас самое главное – это суть», – сказала Ася Викторовна.

По словам специалистов, объекты археологии являются наиболее уязвимыми с точки зрения их сохранности, так как визуально они не видны. Не зная о существовании объекта, его можно разрушить. На съезде отметили, что пока общество менее серьезно относится к сохранению объектов археологии, чем, например, объектов архитектуры.

«Очень сложно представить, что будут разрушать могилы солдат Великой Отечественной войны. Но представить себе, что на объекте археологического наследия будет мусор, будут ходить черные копатели – это пожалуйста. (…) Мы что-то недорабатываем, это очень четко видно. И это вопрос, связанный с популяризацией. Вопросы популяризации археологии, того, как мы это преподносим и используем, наверное, должны быть очень важными. Я знаю, что наши коллеги французы 20 процентов бюджета тратят на популяризацию наследия. У них даже ленточки специальные есть на раскопах с надписью: "Мы сохраняем вашу историю". (…) Хорошо, что мы приехали в Амурскую область. Мы видим, насколько маленький коллектив, понимающий, что он делает, может грамотно построить политику, в том числе в отношении археологии, которая здесь является ключевым объектом», – пояснила Ася Энговатова.

В Амурской области находятся 177 объектов археологического наследия, включенных в единый государственный реестр. Еще 394 объекта выявлено, но пока не включено в реестр. 916 обладают признаками объекта культурного наследия и требуют дополнительного изучения.

«Вопрос популяризации объектов археологических – очень важный, потому что порой нас не слышат, нас не знают. Большинство людей считают, что памятник археологии – это динозавры закопанные. Это абсолютно не так, абсолютно по-другому. Пока мы не начнем об этом говорить, мы будем упираться в непонимание органов власти и населения. У нас в области мы это решаем путем общения с молодежью, в первую очередь – через соцсети, через открытые форумы и площадки. Ася Викторовна в своем выступлении отметила, как это делается у нас здесь. Это повлияло, в том числе, и на тот факт, что съезд принимаем мы в Благовещенске. Амурская область занимает одну из лидирующих позиций в целом в стране, поэтому нам это право и дали. Это важно, это нужно и это то, что нам, специалистам в области охраны памятников, поможет сохранить наследие», – прокомментировал Денис Волков, директор Центра по сохранению историко-культурного наследия Амурской области.

Выступление заместителя директора Института археологии РАН оценил и глава департамента государственной охраны культурного наследия министерства культуры РФ Роман Рыбало.

«Это очень правильный посыл по поводу популяризации объектов археологии. (…) Мы, когда проводим какие-то работы, не задумываемся, что там под землей, а под землей – истинные источники существования эпох и цивилизаций. То, что нам дает археология, это подлинные источники нашей истории. Конечно, ее надо популяризировать, но пока мы на стадии того, что об археологии начинаем много говорить», – сообщил журналисту Амур.инфо Роман Рыбало.