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В заксобрании Амурской области из-за низкой эффективности сократили один из комитетов

В заксобрании Амурской области из-за низкой эффективности сократили один из комитетов
Фото: zsamur.ru

В четверг, 26 сентября, на заседании Законодательного собрания Амурской области два комитета объединили в один. Был упразднен комитет по вопросам предпринимательства, межрегиональным и внешнеэкономическим связям. Его полномочия передали комитету по вопросам экономики и собственности области.

Соответствующие изменения внесли в положение о комитетах амурского парламента. В законодательном органе такое решение объяснили удобством взаимодействия с исполнительной властью. В структуре правительства Амурской области проблемами экономического развития и внешнеэкономических связей, в том числе работой с предпринимательским сообществом, сейчас занимается одно ведомство. Тогда как раньше эти вопросы курировали два министерства, но больше года назад их объединили и передали полномочия.

«Кроме того, анализ работы комитета по вопросам предпринимательства, межрегиональным и внешнеэкономическим связям за 2017 и 2018 годы показал его низкую эффективность: его членами были вынесены на заседания законодательного собрания 5 законопроектов. Причем только 2 разработаны непосредственно комитетом, остальные внесены либо губернатором области, либо другими субъектами законодательной инициативы», – прокомментировал один из инициаторов структурных изменений, председатель комитета по вопросам законодательства, местного самоуправления и регламенту Евгений Тюхаев.

В связи с этим полномочия по разработке и предварительному рассмотрению проектов нормативных правовых актов, касающихся предпринимательства, межрегиональных связей, туризма и торговли, а также организации деятельности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Амурской области переданы комитету по вопросам экономики и собственности области, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Амурской области.

Упраздненным комитетом руководила глава фракции ЛДПР Ольга Петайчук.

Просмотров всего: 1691

#заксобрание

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Комментарии
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  • Anatolyi28loyaer

    Anatolyi28loyaer
    3 часа назад

    довые..живалась

  • Oddlord

    Oddlord
    3 часа назад

    как будто кто то там эффективно работает

  • Kadet_84

    Kadet_84
    3 часа назад

    Взяли бы заодно, и фракцию ЕР упразднили...

  • Sam Usov

    Sam Usov
    2 часа назад

    90% надо упразднить.....бездельники, жирующие на деньги работяг

  • Сторонний наблюдатель

    Сторонний наблюдатель
    2 часа назад

    Учитывая, что его вечно возглавляли случайные люди, да с умишком, как у улиточки, типа Кулинича - неудивительно. А специалисты там хорошие

  • Альтер

    Альтер
    2 часа назад

    А зачем нужны все эи комитеты? Что они решают?

    Сократили бы все-оставили бы председателей и по три человека и все

    Экономия была бы больше-мусоровозку бы купили

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    Ну вот и результат деятельности Труша и Петайчук. "анализ работы комитета за 2017 и 2018 годы показал его низкую эффективность"

  • zeya28

    zeya28
    1 час назад

    Как посмотреть, коллеги. малое предпринимательство и так не в фаворе, еще и этого комитета не будет. Хоть числились...

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад



    Упраздненным комитетом руководила глава фракции ЛДПР



    ах-ха-ха-ха-ха-ха-ха..... :)

  • Allgemeine

    Allgemeine
    1 час назад

    Мартовская ЗимаНу вот и результат деятельности Труша и Петайчук. "анализ работы комитета за 2017 и 2018 годы показал его низкую эффективность"


    Пусть теперь Сереженька попробует назвать остальных несогласных с его мнением и коллегой татупедов "тварями и ублюдками".Или, что ожидаемо, будет отмалчиваться как партизан, чтобы по шапке посильнее не стукнули...

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    Allgemeine

    Или, что ожидаемо, будет отмалчиваться как партизан, чтобы по шапке посильнее не стукнули...



    Фефелова включит.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    58 минут назад

    я смотрю, тут отъявленные проедросы прям пляшут от удоволсьвтия, что единственный оплот защиты интересов отнят у ЛДПР, в наказание за то,ч то Я там рублю глаголом по сути.

  • Геральт

    Геральт
    54 минуты назад

    Сергей Труш

    я смотрю, тут отъявленные проедросы прям пляшут от удоволсьвтия, что единственный оплот защиты интересов отнят у ЛДПР, в наказание за то,ч то Я там рублю глаголом по сути.





  • LT

    LT
    53 минуты назад

    Да и правильно сделали, что совсем сократили.

    Содержать отдельный комитет ради поддержания путинского вранья о развитии предпринимательства дорого.

    Холуи и бесплатно путину верят, а до народа думаю уже дошло, что все реформы в стране идут исключительно для укрупнения бизнесы, гнобления мелкого и среднего предпринимательства

  • LT

    LT
    52 минуты назад

    Сергей Труш

    я смотрю, тут отъявленные проедросы прям пляшут от удоволсьвтия, что единственный оплот защиты интересов отнят у ЛДПР, в наказание за то,ч то Я там рублю глаголом по сути.



    властям в таком комитете надо, чтоб там фейк о развитии предпринимательства поддерживался, а не их критиковали

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    50 минут назад

    в ЭТОТ комитет обращались именно малые предприниматели, ОДНАКО именно Едро резало инициативы комитета, давая субсидии Едросовским депутатам, успешным бизнесменам, которые только за счёт бюджета и успешные.

  • V.M.

    V.M.
    50 минут назад



    Я там рублю глаголом по сути.



    Сергей, да не надо рубить и "глаголом жечь сердца людей". Работать надо с экономистами,

    с руководителями малых предприятий. Ну нет у нас крупной промышленности - город ремесленников.

    И их защищать нужно- от бесконечных проверок, от штрафов и непомерных налогов.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    42 минуты назад

    V.M.



    Я там рублю глаголом по сути.



    Сергей, да не надо рубить и "глаголом жечь сердца людей". Работать надо с экономистами,

    с руководителями малых предприятий. Ну нет у нас крупной промышленности - город ремесленников.

    И их защищать нужно- от бесконечных проверок, от штрафов и непомерных налогов.



    ??? С КЕМ и КАК работать, если малые предприятия приходят и сообщают НАЛОГИ НАС ДУШАТ!.. Вы в курсе, что такое экономика, как она формируется какими отраслями, в какой последовательности, на что опирается и какую роль занимают во всём этом граждане, как производительные силы?

    Я утверждаю и даю 100% что вы НЕ СМОТРЕЛИ видео, представленного в блоге про Кореи, не смотрели Политэкономии, не вникали даже ни во что.

  • oenesterov

    oenesterov
    35 минут назад

    Сергей Труш

    Вы в курсе, что такое экономика, как она формируется какими отраслями, в какой последовательности, на что опирается и какую роль занимают во всём этом граждане, как производительные силы?



    а ведь ты имел все шансы выиграть в Тамбовке, но после подобных слов занял почетное предпоследнее место :)



  • dance

    dance
    19 минут назад

    oenesterov
    Сергей Труш

    Вы в курсе, что такое экономика, как она формируется какими отраслями, в какой последовательности, на что опирается и какую роль занимают во всём этом граждане, как производительные силы?



    а ведь ты имел все шансы выиграть в Тамбовке, но после подобных слов занял почетное предпоследнее место :)





    Не было там шансов.

  • V.M.

    V.M.
    6 минут назад

    Я не экономист, как и ты, впрочем. И не пытаюсь учить других, как жить и работать

    в реальных российских экономических условиях.

    А все эти твои видео и блоги - "сотрясение воздусей"... Извини за резкость.

    Но работник на ниве политики должен не только блоги писать и ролики снимать

    про себя, любимого, но и учиться реальной экономике.

    И поэтому уважаю Мелюкова, бизнесмена и политика, который старается делать

    жизнь своих земляков лучше и красивее.

    И кстати, все твои публикуемые материалы смотрю-читаю. Ну нет там ничего,

    кроме надерганных из Инета цитат. И найми уже специалиста-филолога- корректора,

    чтоб хоть русским литературным языком там писалось.

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