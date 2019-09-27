В заксобрании Амурской области из-за низкой эффективности сократили один из комитетов

В четверг, 26 сентября, на заседании Законодательного собрания Амурской области два комитета объединили в один. Был упразднен комитет по вопросам предпринимательства, межрегиональным и внешнеэкономическим связям. Его полномочия передали комитету по вопросам экономики и собственности области.

Соответствующие изменения внесли в положение о комитетах амурского парламента. В законодательном органе такое решение объяснили удобством взаимодействия с исполнительной властью. В структуре правительства Амурской области проблемами экономического развития и внешнеэкономических связей, в том числе работой с предпринимательским сообществом, сейчас занимается одно ведомство. Тогда как раньше эти вопросы курировали два министерства, но больше года назад их объединили и передали полномочия.

«Кроме того, анализ работы комитета по вопросам предпринимательства, межрегиональным и внешнеэкономическим связям за 2017 и 2018 годы показал его низкую эффективность: его членами были вынесены на заседания законодательного собрания 5 законопроектов. Причем только 2 разработаны непосредственно комитетом, остальные внесены либо губернатором области, либо другими субъектами законодательной инициативы», – прокомментировал один из инициаторов структурных изменений, председатель комитета по вопросам законодательства, местного самоуправления и регламенту Евгений Тюхаев.

В связи с этим полномочия по разработке и предварительному рассмотрению проектов нормативных правовых актов, касающихся предпринимательства, межрегиональных связей, туризма и торговли, а также организации деятельности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Амурской области переданы комитету по вопросам экономики и собственности области, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Амурской области.

Упраздненным комитетом руководила глава фракции ЛДПР Ольга Петайчук.